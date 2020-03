SM Caen à huis-clos à Valenciennes : "Face au problème, ce n'est que du jeu"

Le SM Caen joue à Valenciennes ce vendredi à 20h lors de la 29e journée de Ligue 2 son premier match à huis-clos en espérant qu'il n'y aura que quatre matchs à disputer dans ces conditions.

"Cela voudra dire que les risques de Pandémie se seront évaporés" souligne Pascal Dupraz.

Le Huis-clos au Stade du Hainaut

"La situation mondiale, comme tout habitant de cette planète me préoccupe", explique en préambule l'entraîneur caennais.

" Très humblement je ne sais pas gérer ce genre de match. Jouer devant des banquettes vides, c'est quelques chose qui est nouveau pour moi et qui doit donc être appréhendé avec beaucoup de fébrilité de la part les joueurs aussi.

Si tout va bien - mais ce que je dis là il faut le prendre avec mesure - on ne jouerait que quatre matchs à huis clos. Il y a des équipes qui vont marquer douze pts. Je voudrais bien faire partie de celle-ci.

Ça voudrait dire qu'on sait jouer à huis-clos parce que je suis certain qu'il y a une manière de se préparer pour jouer ce match-là.

Je n'ai pas souvenir d'avoir joué des matchs à huis-clos et même joueur. Des tribunes partiellement fermées par mesure disciplinaire oui mais des matchs à huis-clos je n'ai pas souvenir.

On aime jouer dans des stades pleins mais face au problème, ce n'est que du jeu. _J'espère vraiment que ce soit terminé dans quatre matchs. Cela voudra dire que les risques de Pandémie se seront évaporés et qu'on aura adopté les bons réflexes_. "

Les joueurs risquent d'entendre ce que quelque fois à chaud je dis et qui sont un tantinet - je dois le reconnaître - exagérés

Les consignes dans un Stade vide

"J'ai dit à mes collègues que j'aurai à mesurer mes interventions et mes réactions épidermiques parce que les joueurs risquent d'entendre ce que quelque fois à chaud je dis et qui sont un tantinet - je dois le reconnaître - exagérés.

_Il va falloir que je me mesure envers les joueurs que je coache mais aussi je dois le reconnaître de temps en temps envers le corps arbitral_."

La défaite de Châteauroux à oublier

"Le dernier match n'a pas levé mes préoccupations mais ça ne concerne que le microcosme du Stade Malherbe. _Je me demande encore nous avons fait pour ne pas gagner le match qu'apparemment - puisque je me le demande toujours - nous avons perdu_. et si je consulte le classement, je m'aperçois que c'est bien réel. Ça a bien été validé. nous avons perdu le match à Châteauroux

J'ai du mal à masque mes émotions, je suis lisible. J'étais très déçu après le match de ce que j'ai vu. Quand on fait un tel match, il doit être plié au bout de vingt minutes.

J'ai toujours l'amertume. J'ai hâte d'être au match suivant."

Enjeu pour la fin de saison

Je pense avoir un impact sur l'effectif futur. Je veux qu'ils me montrent qui doit être avec nous et qui ne doit pas en être tout simplement. C'est valable aussi pour moi, j'ai intérêt à avoir des résultats autrement je vais faire mes valises.

Si j'étais à leur place, je me montrerais sous un meilleur visage.

Attention, l'équipe s'est quand même beaucoup améliorée et a plus de corps qu'elle n'en avait naguère mais ce n'est pas assez productif. Par rapport à ce qu'on produit et au jeu que les garçons produisent, c'est quand même dommage qu'ils galvaudent tous ses efforts par des erreurs que je n'ai pas vu en 5e division de district."

De toutes les manières, quoiqu'il arrive en fin de saison, je serai déçu parce qu'on avait la possibilité de faire beaucoup mieux. Maintenant quel sera le gap entre ma déception et le rendu de l'équipe?

Il reste trente points à glaner soit pour soit adoucir ma peine -je m'en remettrais - soit me rendre furax."

Le groupe du SM Caen

Le défenseur Steeve Yago purge son cinquième et dernier match de suspension. Le milieu de terrain Alexis Beka Beka en protocole de reprise devrait revenir dans le groupe à l'entraînement la semaine prochaine.

Valenciennes - SM Caen à suivre sur France Bleu dès 19h30 ce vendredi