SM Caen. Vandeputte : "Le maintien passera par des buts"

A la veille d'un match crucial face à Dunkerque, le SM Caen s'est préparé à huis clos sur la pelouse de d'Ornano. L'entraîneur Fabrice Vandeputte et le défenseur Anthony Weber se sont exprimés face à la presse. Ils ont insisté sur la nécessité de marquer, et beaucoup.

Plus la fin de la saison se rapproche et plus l'importance des matchs est grande pour un Stade Malherbe Caen qui n'en finit plus de dégringoler au classement. Désormais 16ème, le club normand n'a pas le droit à l'erreur face à Dunkerque, son premier poursuivant.

Malheureux sur l'unique but encaissé à Troyes, Anthony Weber n'y va pas par quatre chemins pour qualifier le duel face aux Nordistes, ce mardi. _"_C'est un match capital, de toute évidence. D'autant plus avec les résultats qui ont suivi notre défaite à Troyes, bien évidemment qu'il est capital. Mais on le savait bien avant le match de Troyes".

Pour le défenseur central caennais, ce qui compte le plus dans cette période d'orage où le drakkar trembler, c'est de "rester focus, de ne pas s'éparpiller, de rester soudés", à l'image de ce que l'effectif démontre depuis quelques temps selon lui. Pour son entraîneur Fabrice Vandeputte, l'envie seule ne suffira pas, il faudra "un supplément d'âme et marquer des buts, beaucoup de buts, quitte à en prendre.

Concrétiser les temps forts

Le technicien malherbiste a encore "la haine" du "but casquette" encaissé à Troyes. "Ça va se jouer sur la confiance, sur la technique, sur la précision. On est beaucoup en amélioration mais pour le moment on n'est pas récompensé. Il faut qu'on le soit sur les cinq derniers matchs".

"Pour pouvoir se maintenir, il est évident qu'il faut marquer des buts", renchérit Anthony Weber, tout en précisant que "l'efficacité ne va pas venir toute seule dans notre situation. Il faut aller chercher autre chose. On a tendance à ne pas concrétiser nos temps forts. C'est ce qui fait la différence à ce niveau" conclut-il.

Deminguet et Jeannot aptes, Lepenant out

Pour cette réception d'un concurrent direct au maintien, Fabrice Vandeputte pourra compter sur le retour de Jessy Deminguet et Benjamin Jeannot, forfaits pour le déplacement à Troyes samedi dernier. En revanche, il ne pourra pas aligner Johann Lepenant. Le jeune granvillais est indisponible, blessé au mollet et au péroné après un coup reçu au mollet en fin de match à Troyes. Armougom et Gonçalvès sont également indisponibles.

Le soutien affirmé des supporters

L'entraîneur malherbiste a particulièrement apprécié la venue des supporters à l'entraînement de dimanche. "On est satisfait du soutien de nos supporters, on en a besoin. On a vraiment envie pour eux et puis pour le club entier, de gagner un match, de marquer des buts".

Anthony Weber a abondé en ce sens. "On a besoin d'ondes positives, de l'amour que les gens portent pour le club pour s'en sortir". Lorsqu'il a vu les fans présents en tribune lors de l'entraînement, ça l'a profondément touché : "je suis quelque'un de sensible, j'ai eu des frissons quand j'ai vu les supporters nous donner cette force là, et cette confiance là. Parce qu'ils auraient pu venir en étant un peu plus velléitaire et énervés, ce qui aurait été juste. Mais ils nous donnent de la force et ça me motive à mort ce genre de choses".

RENDEZ-VOUS

Suivez en direct et en intégralité Caen - Dunkerque sur France Bleu à partir de 19h ce mardi 20 avril 2021.