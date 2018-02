Élément symbolique, presque consacré des groupes de supporters, les bâches sont une sorte de totem, exhibées fièrement en tribune lors des matchs à domicile ou à l'extérieur. Cette semaine, celles du Malherbe Normandy Kop, groupe de supporters caennais ont été volées par effraction dans le stade d'Ornano.

En réponse à ce vol, le groupe de supporter créé en 1996 a pris une décision radicale : stopper toutes les animations jusqu'à nouvel ordre. Conséquence en tribune, il n'y aura plus de tifo, ces dessins ou messages géants reconstitués. Il n'y aura plus non plus de déplacement organisé par le MNK dans les autres stades de Ligue 1.

Une décision inédite

Dans son communiqué publié samedi en fin de journée, le groupe de supporters insiste sur le côté douloureux de la prise d'une telle décision, à savoir la mise en sommeil du MNK96.

"Cette décision est la plus difficile prise par le groupe en plus de 20 ans d'existence."

La mésaventure tombe mal, alors que le Stade Malherbe de Caen s'apprête à vivre un grand match de son histoire, jeudi prochain, en quart de finale de coupe de France face à Lyon.

Comment se comporteront les supporters les plus fervents ? Un élément de réponse dans le communiqué :

"Dans cette épreuve difficile, continuons d'aller supporter notre club. Ainsi, nous pourrons nous reconstruire."

Cette décision ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux, comme en atteste les nombreux tweets publiés après la publication du communiqué.

Le communiqué du Malherbe Normandy Kop à la suite du vol de plusieurs de ses bâches au stade d'Ornano. © Radio France - .

Ça me rend fou que des connards ai pu voler le matos, mais je comprend pas non plu pq le mnk lâche tout, pénalise tout les abonnés. Pq ils font pas un appel au don pour tout refaire ca aurai été grave plus judicieux — bp (@BryanPetit_) February 24, 2018

Place toi dans l'optique que le groupe n'a plus aucun raison d'être si perte de la bâche. Elle représente tout, c'est le pilier central, la pierre angulaire — Cαρριε (@CaptainLivier) February 24, 2018

Au delà des conséquences, l’effraction en elle même pose question. Le MNK n’a plus de local, et stocke le matériel dans le stade. C’est donc des portes de d’Ornano qui auraient été forcées? Aucune réaction du club..? https://t.co/TaQEiXIpjm — ben (@BenjaminDuprey) February 24, 2018

Pour endiguer cette décision, certains supporters ont déjà lancé des idées.