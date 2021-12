SM Caen Chahiri opéré la nuit prochaine de sa grave blessure à Auxerre

Victime d'un terrible tacle incontrôlé de Théo Pellenard, l'attaquant caennais Medhi Chahiri souffre d'une fracture ouverte de la cheville sans déplacement. Il sera opéré la nuit prochaine à Caen et manquera sans doute de longues semaines de compétition.

Décidemment, il est écrit que l'infirmerie ne désemplira jamais cette saison au SM Caen. Après la rupture des ligaments croisés d'Hugo Vandemersch en fin de saison dernière, celle de Kélian NSona en préparation, après celle de Yoann Court, blessé au pubis et absent six mois, après les blessures aux ménisques de Jeannot et Wadja, c'est au tour de Medhi Chahiri d'être victime d'une grave blessure.

Sévèrement taclé par l'Auxerrois Théo Pellenard, l'attaquant prêté par Strasbourg souffre d'une fracture ouverte de la cheville sans déplacement. Selon son entraîneur, il sera opéré la nuit prochaine à Caen. Medhi Chahiri devrait manquer de longues semaines de compétition à la suite de cette terrible blessure survenue à la 53ème minute du match nul à Auxerre (2-2).

Chahiri, brillant et malheureux

A l'avant-passe décisive sur l'ouverture du score de Mendy en Bourgogne, Chahiri va cruellement manquer au SM Caen durant son absence. Il était l'un des joueurs les plus décisifs du club normand depuis le début de la saison, avec trois buts marqués dont un bijou à Dunkerque.

Le feu follet caennais pouvait déjà s'estimer malheureux depuis son arrivée en Normandie. Aucun de ses buts n'a permis de glaner une victoire. Pire, face à Dijon, il a inscrit un but fantôme, son ballon ayant franchi la ligne sans que les arbitres ne s'en rendent compte.