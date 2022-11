Coupe de France : les billets pour la réception du SM Caen s'arrachent à Vire

Après les licenciés et les bénévoles de l'AF Virois vendredi, c'était au tour du grand public de pouvoir acheter ses places pour le 8e tour de la Coupe de France ce lundi.

Cela fait vingt ans que le club virois n'avait pas atteint ce niveau de la compétition. Et le tirage au sort l'a gâté en lui offrant une affiche avec la réception du grand voisin, le SM Caen .

Près de 3600 places sont prévues pour la rencontre avec l'ajout d'une tribune provisoire. Il n'en restera qu'une poignée à l'issue de ce lundi.

Toutes les tribunes avaient déjà été vendues vendredi dernier, ne restaient que des places sur les pourtours qui ont vite trouvées preneur.

"On avait déjà écoulé un tiers des places auprès des partenaires, des licenciés et des bénévoles au club, explique Alexandre Lanot en charge de l'événementiel et du marketing au club . On avait déjà eux pas mal de demandes sur les réseaux sociaux demandant les dates d'ouverture de la billetterie. Ce n'est pas tous les jours que le Stade Malherbe vient au Stade Pierre Compte. Forcément il y a un engouement autour de l'événement."

Les plus impatients étaient déjà présents une demi-heure avant l'ouverture d'Intermarché, l'un des quatre points de vente des fameux sésames. La moitié des 500 places qui lui étaient attribuées avaient déjà été écoulées un peu avant midi.

"Ah ce n'est pas tous les jours que l'on a ce type de match à Vire, s'enthousiasme Jean Pierre qui vient d'acheter sa place en bord de terrain. Cela fait des années qu'ils n'ont pas été si loin en Coupe de France. La dernière équipe, c'était Châteauroux si je ne me trompe pas (Au 7e tour en 2022). On n'était pas passé, malheureusement. Là on y croit un peu. On espère du moins (Rire)."