SM Caen- Xavier Gravelaine "En général dans les clubs, on raisonne en cycle de trois ans"

Pour son dernier numéro de la saison, l'émission Allo Malherbe consacrée au SM Caen avait pour invités le directeur général du club Xavier Gravelaine et le gardien Rémy Vercoutre. Les deux hommes sont revenus sur le dernier match à Paris (1-1), le maintien et (un peu) sur la saison à venir.

Il aura fallu attendre le temps additionnel du dernier match de la saison de Ligue 1 pour voir Ronny Rodelin égaliser et offrir le point du match nul au Parc des Princes et une 17e place synonyme de maintien et d'une 4e année consécutive dans l'élite.

"C'est une belle réussite de faire un nul à Paris. Peu d'équipes l'ont fait en tout cas cette saison." Rémy Vercoutre

Si certains ont estimé que le PSG n'avait pas pleinement joué le jeu, le gardien caennais Rémy Vercoutre a rappelé que ce point, il avait fallu aller le chercher. "Il ne faut pas nous enlever ce que l'on a réussi à faire. Il ne faut pas oublier que c'était la dernière de Maxwell et qu'il voulait le faire briller. C'était l'occasion pour Cavani de battre un record. On a réussi à le faire, chapeau à l'équipe et au club parce que c'est une belle réussite de faire un nul à Paris. Peu d'équipes l'ont fait en tout cas cette saison." (6 avec le SM Caen en Ligue 1).

Rémy Vercoutre : "Il ne faut pas nous enlever ce que l'on a réussi à faire à Paris" © Radio France

"Ça ne veut pas dire qu'il y aura une hémorragie. Cela veut dire qu'il est possible qu'il y ait un peu de monde mais on n'a pas attendu la saison difficile. On savait qu'il faut régénérer tous les trois ans." Xavier Gravelaine

Sur la saison prochaine, Xavier Gravelaine ne voit pas pourquoi Patrice Garande ne serait plus le coach du SM Caen la saison prochaine. "Il a un an de contrat, il a été clair. Il a rencontré le président et puis voilà." Sur la future équipe, le directeur général de Malherbe a estimé qu'il était trop tôt pour l'aborder même si le club se dirige vers un renouvellement conséquent. "En général, dans les clubs, on raisonne en cycle de trois ans, explique Xavier Gravelaine. Ça paraît normal. On avait pris des gens qui avaient beaucoup de maturité pour mélanger avec des jeunes. On va repartir. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une hémorragie. Cela veut dire qu'il est possible qu'il y ait un peu de monde mais on n'a pas attendu la saison difficile. On savait qu'il faut régénérer tous les trois ans."

Partis en vacances, les joueurs ne reviendront que le 26 juin prochain pour la reprise de l'entraînement et l'anniversaire de Rémy Vercoutre.