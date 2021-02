SM Caen : Yacine Bammou victime d'une rupture du tendon d'Achille

Coup dur pour le SM Caen. Lors de l'entraînement de ce mardi matin, Yacine Bammou a dû stopper sa séance et quitter le terrain.

Après examen, l'attaquant caennais a été victime d'une rupture du tendon selon un dirigeant caennais.

Le meilleur buteur caennais (six réalisations et une passe décisive en dix-sept apparitions) venait de revenir de blessure après avoir manqué sept rencontres. Sa saison est d'ors et déjà terminée.