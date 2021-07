SM Caen - Yacine Bammou transféré à Ümraniyespor en Turquie

Le Stade Malherbe Caen poursuit la réduction de son effectif avec l'officialisation du départ de Yacine Bammou. L'international marocain est transféré à Ümraniyespor. Yacine Bammou a déjà joué en Turquie lors d'un prêt en 2019 à Alanyaspor.

Blessé au tendon d'achille lors d'un entraînement, l'attaquant de 29 ans. Il aura porté pour la dernière fois les couleurs du SMC en février dernier face à Niort (1-0). En ne jouant que 17 rencontres de Ligue 2 la saison passée, Yacine Bammou avait terminé meilleur buteur du club avec six réalisations dont quatre pénalties et ne cachait pas sa motivation pour revenir le plus rapidement possible.

Arrivé de Nantes en 2018, son transfert avait été décrié à l'époque en raison du montant estimé de son coût. En 40 apparitions sous les couleurs du SM Caen, Yacine Bammou aura inscrit dix buts.