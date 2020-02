Younn Zahary était ce lundi l'invité de 100% Stade Malherbe. Le défenseur central du SM Caen est prêté depuis janvier et jusqu'à la fin de la saison à Pau (National). Il ne regrette pas son choix.

SM Caen - Younn Zahary et son prêt à Pau : "J'avais besoin de temps de jeu"

Caen, France

Depuis son arrivée à Pau (National), Younn Zahary (21 ans) enchaîne les matchs en tant que titulaire de la défense centrale paloise.

"Je me suis senti bien parce que j'ai été bien accueilli par cette équipe de Pau FC. Dès les entraînements, le coach a essayé de me faire rentrer dans les schémas tactiques de l'équipe. Ça a été facile avec l'ambiance du groupe et du coup j'ai su vite m'intégrer."

Prêté en janvier, le joueur du SM Caen est arrivé juste à temps pour participer à l'épopée du club béarnais en Coupe de France avec une victoire contre Bordeaux (3-2 A.P) avant une élimination honorable face au PSG (0-2).

Younn Zahary a même été à deux doigts d'inscrire le but de la qualification face aux Bordelais.

"Oui mais malheureusement il a été refusé (sourire). Je n'ai pas revu les images. Je ne sais pas si j'étais hors-jeu mais ce n'est pas grave puisqu'on a gagné ce match et c'était l'essentiel.

J'ai intégré le groupe assez tard. Je suis rentré en seizième de finale. On a fait un beau parcours avec cette équipe."

Ma priorité c'est d'avoir du temps de jeu et pourquoi pas relever le défi en National sachant que je revenais de deux mois de blessures.

Arrivé sur le tard au centre de formation du SM Caen en U19, Younn Zahary a fait ses premiers pas en Ligue 1 fin 2018 à Strasbourg avant de rapidement signer son premier contrat professionnel (jusqu'en 2022).

Blessé en début de saison et soumis à une forte concurrence dans l'axe (Anthony Weber, Jonathan Rivierez et Djibril Diaw), Younn Zahary a accepté un prêt au lieu de jouer en National 3 avec la réserve.

Du coup je ne me suis pas posé de question, à court terme j'avais besoin de temps de jeu. Les discours du coach et du président du club de Pau FC m'ont plu et j'ai dit pourquoi pas relever le défi.

C'est vrai que le niveau n'est pas celui de la Ligue 2 mais c'est un championnat qui reste assez compliqué. Je sens que je m'améliore au fil des matchs. Après, peu importe le niveau où l'on va à partir du moment où on fait 90 minutes de jeu chaque week-end."

Le coach est un ancien défenseur (..) Il peut me donner des astuces. Il m'apporte beaucoup durant ce prêt.

A Pau, Younn Zahary est sous les ordres de Bruno Irles qui, avant de devenir entraîneur du club béarnais, a été formateur à l'AS Monaco et a vu passer de nombreux jeunes talentueux (Mbappé, Kurzawa, Germain...) .

"Le coach est un ancien défenseur. Il peut me donner des conseils. Il m'en a fait parvenir justement avant de venir à Pau en disant que c'est important pour un défenseur de jouer. Cela se voit qu'il a de l'expérience. Il peut me donner des astuces. Il m'apporte beaucoup durant ce prêt."

Vainqueur au Red Star le week-end derner, Pau est deuxième à deux pts du leader Dunkerque et n'a pas perdu le moindre match de National depuis l'arrivée de Younn Zahary. Le défenseur central caennais peut espérer décrocher une montée et même, pourquoi pas, un premier titre.