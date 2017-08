SM Caen - Youssef Aït Bennasser - "Je suis prêt à jouer dès dimanche"

Prêté par l'As Monaco et arrivé ce mercredi en Normandie, Youssef Aït Bennasser espère jouer dès ce samedi face à Lille. L'international marocain veut gagner du temps de jeu afin de s'imposer à son retour en Principauté et jouer en éliminatoire de la Coupe du Monde.

Comment s'est passée votre arrivée en Normandie?

J'ai bien été accueilli par les joueurs. J'avais à cœur de prendre rapidement mes marques et de pouvoir m'entraîner rapidement. Vu qu'il y avait un entraînement l'après-midi (mercredi), je me suis directement entraîné. Je me fais petit à petit à la Normandie et pour le moment ça va. J'ai été prêté à Nancy, vous le savez, c'est à peu près le même climat donc je vais savoir m'adapter (sourire).

Je suis frais. Je suis prêt à jouer dès dimanche.

Etes vous prêt sur le plan physique?

Je suis frais. Je suis prêt à jouer dès dimanche. Malgré que je n'ai pas joué les deux premiers matchs, j'ai gardé cette condition physique avec les préparateurs physiques de l'AS Monaco. Il n'y a pas de problème pour ça, je suis prêt à jouer.

J'étais leur priorité apparemment. Savoir qu'un club et un entraîneur te veulent, cela fait du bien de l'entendre

Qu'est ce qui vous a séduit pour venir signer au SM Caen?

J'ai eu plusieurs propositions. Le discours du coach et du président m'ont beaucoup plus parce que j'étais leur priorité apparemment. Savoir qu'un club et un entraîneur te veulent, cela fait du bien de l'entendre des fois. Ensuite, j'ai vu que beaucoup de joueurs étaient passés par ici, ils m'ont beaucoup conseillé Caen. Ils m'ont dit que c'était un très bon club et que ça se passait plutôt bien pour nous. Voilà pourquoi j'ai préféré venir au SM Caen.

Vous êtes pas mal attendu. On attendait une recrue à ce poste au milieu de terrain pour apporter un plus au niveau technique et sur le plan de l'impact. Cela fait un petit peu de pression?

C'est sûr qu'on attend beaucoup plus de choses de ma part. Ce sera à moi de réaliser les matchs qu'il faut, de pouvoir faire les meilleures performances pour aider l'équipe. C'est vrai qu'on a déjà deux défaites. Ce match à Lille va être compliqué et sera possible de faire un bon résultat là-bas.

Mon premier désir était d'essayer de m'imposer à l'AS Monaco. Les choses ont faites que ça allait être compliqué pour moi de pouvoir jouer.

Au début vous vouliez vous imposer à Monaco avant de vous résoudre à un prêt. Quelles sont les forces et faiblesses de votre nouvelle équipe?

Mon premier désir était d'essayer de m'imposer à l'AS Monaco. Les choses ont faites que ça allait être compliqué pour moi de pouvoir jouer. J'ai longuement discuté avec le coach et ma venue au Stade Malherbe de Caen s'est faîte rapidement. Je n'ai vu que le match face à St Etienne où ils ont fait un bon match. Il a manqué ce but, ce manque de réalisme. Je pense qu'on a une bonne équipe.

Quand on vient à Caen après avoir vécu une descente avec Nancy, on se dit que c'est un palier au dessus?

Bien sûr, cela fait un certain temps que Caen est en Ligue 1. Je pense qu'ils ont l'expérience de la Ligue 1. Maintenant, on a vu la saison dernière qu'ils étaient en difficulté comme nous donc à nous de faire en sorte de pouvoir éviter la relégation.

J'aime me projeter vers l'avant et pouvoir jouer vers l'avant pour apporter ma touche technique. C'est ce que le coach veut.

Dans quel domaine pensez vous apporter à Caen?

J'aime me projeter vers l'avant et pouvoir jouer vers l'avant pour apporter ma touche technique. C'est ce que le coach veut et ce que je vais essayer de faire durant cette saison pour pouvoir aider le club et l'équipe.

A Nancy, on jouait en 4-3-3 avec deux numéro huit donc j'étais plutôt vers l'avant puisqu'on jouait avec une sentinelle. Après au foot, il faut savoir s'adapter. Je jouerai où le coach me mettra. En jeune, j'ai déjà jouer au poste de 6. Maintenant il faudra voir en Ligue 1 comment ça se passe.

A votre poste, c'est compliqué de s'adapter à une équipe très rapidement?

C'est sûr que je suis arrivé en milieu de semaine. je ne me suis pas encore fait à l'équipe, savoir comment jouent mes partenaires. j'aurai toute la saison pour le savoir.

Vous avez pu travailler tactiquement depuis votre arrivée?

Le premier jour. Dès que je suis arrivé, on a travaillé direct tactiquement et on va travailler aussi demain (vendredi) je pense. On va voir avec quelle formation on va jouer.

Quels sont vos objectifs personnels?

Jouer le plus de match possible pour pouvoir gagner en expérience en Ligue 1. Ensuite, si je pouvais marquer, ce serait pas mal. J'en ai mis trois la saison dernière, si je pouvais battre ce record ce serait parfait. Et puis au niveau collectif, aller le plus haut possible et surtout se maintenir.

Quand Youssef El-Arabi a vu que le Stade était sur moi, il m'a directement conseillé d'y aller, que c'était un très bon public, une très belle ville, le coach.... que tout était parfait.

Le dernier international marocain qui est passé ici était plutôt connu, Youssef El-Arabi....

...je l'ai eu au téléphone, là, avant la conférence de presse. On vient du même quartier au Maroc. Quand il a vu que le Stade était sur moi, il m'a directement conseillé d'y aller, que c'était un très bon public, une très belle ville, le coach.... que tout était parfait. C'est sûr que ça a pesé dans mon choix. il m'a dit de jouer comme je savais faire et de ne pas me prendre la tête.

J'ai beaucoup discuté avec l'entraîneur de la sélection (du Maroc). Il m'a dit que c'était un bon choix pour pouvoir jouer

La sélection marocaine, ça te trotte également aussi dans un coin de ta tête?

Les qualifications pour la Coupe du monde arrive bientôt, à la fin du mois. C'est sûr que si j'étais resté à Monaco et que je n'avais pas beaucoup joué, ça allait être compliqué pour moi pour la sélection. Ce choix s'est aussi fait par rapport à la sélection et j'ai beaucoup discuté avec l'entraîneur de la sélection. Il m'a dit que c'était un bon choix pour pouvoir jouer et aussi être appelé en sélection parce qu'on a les qualifications pour la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du monde à 21 ans serait magnifique mais maintenant je pense au club et ensuite on verra par rapport à la sélection.

Dans le football, il y a beaucoup de prêts sans option d'achat. C'est compliqué, il faut faire avec?

Ça fait partie du foot. Quand on veut jouer, on s'adapte. Je suis prêté, l'année prochaine j'y retourne et on ne sait pas ce qui peut se passer encore. Je peux être à nouveau prêté, vendu. C'est comme ça, c'est le foot. Il faut savoir s'adapter.

Même si pour vous c'est la première fois que vous jouerez en match officiel avec un maillot autre que celui de Nancy?

Oui, ça va me faire bizarre. Maintenant je suis à Caen, je suis content et je vais tout donner pour aider l'équipe. A Nancy je connaissais pratiquement toute l'équipe puisque c'est une équipe qui fait beaucoup jouer les jeunes et beaucoup de personnes qui étaient au centre avec moi. A Caen, je connais Brice Samba et Jeff Louis qui sont passés aussi à Nancy. Je me fais petit à petit et j'espère que ça va bien se passer.

Je vois que c'est un petit groupe déconneur et j'aime bien ça.

Est-ce que cela vous force à changer vos habitudes et vous sort de votre confort?

Bien sûr. A Nancy, je savais comment cela se passait. Je connaissais le coach. Maintenant je viens dans un autre club, je ne sais pas comment sont les joueurs et l'ambiance. Je le verrais petit à petit mais je vois que c'est un petit groupe déconneur et j'aime bien ça.

Mon projet c'est de pouvoir jouer l'année prochaine là-bas (Monaco). Si ça ne se fait pas, on trouvera une autre solution

Cela a été une déception pour vous de ne pas apparaître dans le groupe de Monaco lors de la première journée à Nice?

On peut dire ça. Dans un coin de ma tête, je pensais quand même faire le déplacement. Ensuite, si c'était en tribune, ce n'était pas un souci. Maintenant le coach a d'autres projets pour moi. C'est comme ça. On fait avec et j'espère pouvoir gratter du temps de jeu ici pour pouvoir jouer le plus possible et le montrer au coach. Mon projet c'est de pouvoir jouer l'année prochaine là-bas. Si ça ne se fait pas, on trouvera une autre solution. On joue en 4-4-2, on est huit en milieu de terrain, c'est assez compliqué de jouer. Dans la tête de Léonardo Jardim, je suis le 4e milieu de terrain. Si c'est pour faire cinq matchs dans l'année et ne pas pouvoir progresser, c'est compliqué. Il a donc préféré que je parte en prêt pour pouvoir revenir avec plus d'expérience et de matchs en Ligue 1. Et je pourrais jouer contre Monaco en plus.

J'ai envie de jouer. Ça fait deux semaines que je regarde les matchs à la télé. Je n'en peux plus

Et ce match à Lille, comment l'abordez-vous?

J'ai envie de jouer. Ça fait deux semaines que je regarde les matchs à la télé. Je n'en peux plus. J'ai envie de jouer et de me donner à fond pour reprendre petit à petit le championnat.