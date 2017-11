SM Caen - Youssef Aït Bennasser "Ce serait un rêve de pouvoir affronter la France"

Youssef Aït Bennasser, prêté au SM Caen par Monaco, espère jouer la prochaine Coupe du Monde après avoir participé aux éliminatoires. Il suivra avec attention le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 ce vendredi. Il espère que sa sélection sera dans le groupe de la France.

Allez-vous suivre le tirage au sort?

Bien sûr, je vais le regarder. On est obligé. On est concerné donc du coup, on est obligé. On a hâte d'y être. On va voir contre qui on va tomber. J'espère qu'on va tomber sur de très bonnes équipes. Cela va nous permettre de nous évaluer face à des grosses écuries, qu'elles soient européennes, américaines ou asiatiques.

On a hâte d'y être. On va voir contre qui on va tomber. J'espère qu'on va tomber sur de très bonnes équipes.

C'est le début d'un rêve même si la route est encore longue?

Oui, bien sûr. Même si on ne se projette pas encore. On ne réalise pas encore qu'on va peut-être participer à une Coupe du Monde. Pour le moment, j'essaye de me consacrer au club et que cela se passe bien pour moi, que je sois performant pour pouvoir ensuite profiter de la Coupe du Monde si j'y participe.

On ne réalise pas encore qu'on va peut-être participer à une Coupe du Monde.

Peut-être que le tirage au sort va placer le Maroc avec la Croatie et le Sénégal? C'est possible avec les différents chapeaux.

Bien sûr. Tout est possible. Après cela s'est rarement passé mais voilà. Si je tombe contre la Croatie et contre le Sénégal, je tomberais peut-être contre Adama (Mbengue) et Ivan (Santini). Ce serait un plaisir de jouer contre eux. Je suis pressé d'être à vendredi pour pouvoir regarder ce tirage au sort.

Si je tombe contre la Croatie et contre le Sénégal, je tomberais peut-être contre Adama (Mbengue) et Ivan (Santini). Ce serait un plaisir de jouer contre eux

Sur quelle équipe aimeriez-vous tomber?

L'équipe de France. De pouvoir nous tester face à l'équipe de France je pense que ça va être un bon challenge pour nous. Parce que tout d'abord je suis né en France et j'ai participé aux sélections de l'équipe de France. Pour moi ce serait un rêve de pouvoir les affronter. Jouer face à l'équipe de France pourrait être un bon truc pour nous et pour le pays parce que comme on le sait, il y a beaucoup de Marocains en France. Ce match peut prendre une très grande envergure. On verra.