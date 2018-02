Caen, France

En obtenant le nul à Guingamps (0-0), le SM Caen a réussi pour la dixième fois de la saison en vingt-cinq journées de championnat à finir la rencontre sans encaisser le moindre but

Oui, c'est très appréciable de faire des matchs avec une qualité défensive de ce niveau parce que cela permet d'assurer un match nul et puis sur des petites actions ou des malentendus à l'extérieur d'accrocher de bons résultats. Cette année on a la cinquième défense du championnat et c'est vrai que quand on est gardien de but derrière un telle défense ou tout du moins parti prenante de cette défense ça fait beaucoup de bien. Ça veut dire qu'on travaille bien, qu'on a une bonne entente collective. Ça fait avancer au niveau du point average au championnat.

Vous avez déjà connu une telle collection de matchs sans but sur une saison?

Au Stade Malherbe? Non, jamais je crois. C'est ma quatrième année ici. C''est vrai que c'est la meilleure année d'un point de vue défensif.

Ce qui est peu-être dur pour un gardien c'est que cette défense vous protège bien mais vous avez très peu d'arrêts à devoir effectuer. C'est peut-être quelque chose de difficile à appréhender? Cela doit demander une grande concentration?

Oui, les matchs ne sont pas les mêmes quand on est très sollicités ou moins comme c'est le cas en ce moment. On ne touche pas beaucoup de ballons. On n'a pas beaucoup l'occasion de se mettre en valeur. C'est important de peu être solliciter, de ne pas se prendre de buts mais oui forcément à titre personnel ce n'est pas forcément les mêmes matchs. On sort de ces matchs un peu plus lessivé mentalement, un peu moins physiquement. Mais c'est bien. Cela veut dire qu'on tient le bon bout et qu'on est difficilement mis à mal.

Vous êtes, derrière ceux du PSG et de Metz, le gardien le moins sollicité de Ligue 1 cette saison

Vous me l'apprenez mais tant mieux. Je suis ravi et pourvu que cela dure surtout.

La semaine passée a fait énormément de bien : victoire contre Nantes (3-2), nul à Guingamp (0-0) et qualification en Coupe de France à Metz (2-2 / 3 t.a.b à 2). La route est bien avancée pour le maintien?

Oui. On progresse. Ce match de Nantes notamment était très important dans l'optique du maintien parce que on sentait que le souffle des poursuivants commençait à être dans notre nuque. On devait faire un très bon résultat contre Nantes. C'est ce qu'on a fait de très belle manière. C'était un match spectaculaire. Il y avait beaucoup d'intensité et puis Nantes est une très bonne équipe au championnat. Il fallait donc absolument faire un belle prestation et au delà de la prestation et de la prise des trois points, on avait ce match en semaine de Coupe de France qui pouvait nous offrir de belles perspectives pour cette compétition.

L'appétit vient en mangeant et force est de constater que maintenant on va être en quart de finale et que ça va commencer à être sympa à jouer. En plus, ça va être à domicile contre une grosse équipe. Et puis ce match contre Guingamp qui venait en fin de semaine dernière où on espérait faire un résultat. Je dis bien espérait parce qu'on avait deux matchs avec beaucoup d'intensité, compliqués, face à deux belles équipes même si ce n'était pas forcément dans la même compétition. On a cumulé un peu de fatigue alors que Guingamp avait plus préparé tranquillement. On a réussi à prendre un point, à ne pas prendre de but et même avec un petit peu plus de gourmandise on aurait pu aller quelque chose de supplémentaire. Maintenant on ne va pas faire la fine bouche mais on est très content de cette semaine à quatre points.

Si vous négociez bien les deux prochains matchs (contre Rennes et à Dijon), cela peut vous permettre de jouer libéré ce quart de finale de Coupe de France contre Lyon?

L'idée c'est surtout de scinder les deux compétitions. Il faut vraiment comprendre que quand on a commencé cette compétition, on ne savait pas où cela allait nous amener. L'idée, c'est de vraiment préparer les matchs un peu différemment quand même. La Coupe de France, vous savez, ce sont des matchs sur un one shot, sur 90 minutes voire 120 comme on l'a fait sur les deux derniers (à Canet en Roussillon et à Metz).

Ce n'est pas du tout le même feeling par rapport à l'approche des matchs et même par rapport au déroulé des matchs. Il faut vraiment s'atteler à la tâche championnat, se concentrer différemment quand c'est la Coupe mais si vous me dites qu'on prend six points pour bien préparer le match de Lyon je vous dis tout de suite oui. Je signe en bas de la page.

L'idée c'est quand même de savoir que le championnat est notre pain quotidien, que c'est très important pour le Stade Malherbe d'être en Ligue 1 et si par malheur on n'avait pas la chance de prendre des points sur ces matchs prochains avant le match de Lyon, je pense que cela n'entamerait pas notre motivation pour jouer le quart de finale de Coupe de France.

Rennes fait partie de ces voisins breton, de ces matchs que les supporters aiment bien. Je suppose que c'est le cas aussi pour les joueurs?

Vous savez, quand on n'est pas forcément du coin, on ne se rend pas compte que c'est important pour un normand de gagner face à des Bretons. Mais bon voilà cet après-midi, le président et chef des MNK est passé à l'entraînement et il nous l'a bien stipulé (rire). Il nous a dit voilà : "c'est important pour nous que vous gagniez." Voilà il n'a pas spécialement besoin de nous le dire. On avait bien pigé l'histoire. Maintenant cela fait quatre ans que je suis là, j'ai bien compris que Rennes étant relativement proche de Caen, c'est presque un mini-derby. On a bien pigé l'histoire.

L'aller s'était plutôt bien passé pour vous (1-0) dans un contexte différent pour Rennes avec un petit brin de chance qui vous avait permis d'obtenir un résultat important.

Un résultat important, oui. Ça nous avait fait beaucoup de bien à l'époque d'aller gagne gagner là-bas. maintenant ils ont changé d'entraîneur, un peu de philosophie de jeu aussi. Ils restent sur un très bon résultat à l'extérieur face à une grosse équipe (Victoire à Lyon 2-0) donc on va bien préparer ce rendez-vous parce que cela va être compliqué. Ils ont beaucoup d'atouts offensifs. Cela va très très vite et au niveau défensif, c'est proche de nous. Il va falloir un peu à la manière contre Nantes faire une grosse partie pour s'en sortir face à eux.

L'aller avait été marqué aussi par l'erreur de la goal-line technology qui avait failli valider un but inexistant de Rennes. Il était un moment question de la couleur de votre maillot comme source de l'erreur. C'est pour cela que vous ne jouez plus en jaune fluo?

Non, non ,d'ailleurs le dernier match j'ai joué en jaune. On n'est plus maître des couleurs. Les gardiens ne choisissent plus trop. Cela dépend de l'arbitre, du gardien et de l'équipe d'en face, de celle de notre équipe. C'est très compliqué maintenant de trouver une couleur qui correspond mais non, ce n'est pas à cause de cela. De toute façon maintenant il n'y a plus la goal-line technology. Le contrat a été dénoncé donc je peux mettre les couleurs que je veux.. Mais oui à l'aller il y avait eu quelques secondes où on aurait pu regretter une erreur et pour finir cela s'est bien terminé pour nous. Donc cela va, cela reste au rang d'anecdote.

Vous avez joué le premier match de Coupe de France à Hazebrouck. Brice Samba a joué les deux suivant à Canet en Roussillon et à Metz. Est ce que cela ne vous titillera pas de jouer ce quart de finale contre Lyon?

Vous savez, moi je suis disponible. J'avais dit avant Hazebrouck que cela me tenait à cœur de jouer à Hazebrouck dans l'optique de jouer la Coupe de France. Moi je suis dispo. On ne m'a jamais dit "tu ne joueras pas la Coupe de France" ou "tu ne joueras que le championnat" ou pas les Coupes. Je n'ai jamais eu de discussions avec qui que ce soit par rapport à ça. Je le sais gentiment la veille ou le jour du match. On m'apprend que je ne joue pas ou que je joue. En soit oui. Moi si vous me demandez si je veux jouer contre Lyon... Bien sûr. Ce sont des matchs que l'on a envie de jouer forcément.

C'est toujours plus dur de regarder les matchs sur le banc, surtout pour les gardiens?

Oui, en même temps vous savez je l'ai fait pendant dix ans à Lyon donc (rire) je connais le rôle. Ça va mais oui bien sûr je préfère être sur le terrain.

On vous a vu apporter votre expérience aussi pendant les prolongations à Metz. vous avez discuté avec Timo Stavitski?

Vous savez, Timo est jeune (18 ans ). Il ne comptait pas ses efforts et je lui avais dit on est à dix conte onze. Là, contente toi de bien défendre et tu auras une ou deux opportunités sur les trente minutes de prolongations qu'il faudra absolument saisir mais surtout pense à bien défendre. La Coupe de France, c'est simple. C'est celui qui prend moins de buts qui passe. Si vous prenez 0 but en Coupe de France que ce soit en match ou après au penalty, vous êtes qualifiés quelques part. Bien défendre, c'est souvent la clé et en l’occurrence là on a réussi à faire ce qu’il fallait. C'est bien mais Timo a besoin d'être encadré et il y a peu de personne dans l'effectif qui parle anglais. Il fallait lui expliquer certaines choses.

Vous êtes en fin de contrat, vous attendez toujours des discussions avec le SM Caen?

On en discutera au moment venu. Je sais que Xavier veut discuter avec moi. Il y a quelques mois en arrière il m'a dit de passer le voir dans les bureaux. Je n'ai pas eu l'occasion. Lui aussi est très pris. J'ai pu en discuter sommairement avec le président mais lui aussi est très pris donc... on verra, on est à trois mois et demi de la fin du championnat. On verra comment cela va se passer. J'ai bien pris note que pour Damien Da Silva certaines propositions avaient été faites. Pour certains autres en fin de contrat ce n'est pas le cas mais on verra. Ce n'est pas forcement à l'ordre du jour je pense pour le club, pour moi non plus. Je suis très tranquille par rapport à tout ça. Vous savez, le 26 juin, je vais avoir 38 ans et je n'ai pas envie de me stresser par rapport à ça.