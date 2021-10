L'avalanche d'absences pour blessure (onze joueurs ! ) a incité Stéphane Moulin à faire appel à Anthony Gonçalves samedi soir face à Dunkerque. Irréprochable lors des oppositions et des séances d'entraînement, le milieu caennais a su répondre présent sur le terrain.

SM Caen - Anthony Gonçalves : "Quand on fait appel à moi, j'essaye de répondre présent"

"Quand on fait appel à moi, je réponds présent avec mes qualités et mes défauts"

A 35 ans et sept mois, Anthony Gonçalves est le sixième joueur le plus âgé de Ligue 2 et ne possède que le dix-septième temps de jeu dans l'effectif du SM Caen .

"Dans ce milieu-là, c'est moche de vieillir (rire). Mais voilà, j'ai eu une discussion franche et honnête avec le coach en prépa. Je lui ai dit que j'étais un soldat pour lui et le groupe et que s'il faisait appel à moi je répondrais présent."

Et le milieu de terrain Caennais tient parole à l'image de la bonne copie rendue pour sa deuxième titularisation de la saison, samedi soir à Dunkerque. Anthony Gonçalves avait d'ailleurs donné le ton en début de saison en distillant une passe décisive pour le premier match face à Rodez en ne restant que sept minutes sur la pelouse de d'Ornano.

Et malgré la réduction drastique de son temps de jeu, Anthony Gonçalves garde son rôle dans les vestiaires. C'est lui qui avait pris la parole quelques minutes avant le coup d'envoi et à la fin de la rencontre à Toulouse dans le vestiaire caennais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est un rôle différent, je suis un peu le garant de certaines choses, un peu le grand-frère pour certains. A chaque entraînement, quand on est dans l'équipe qui ne va pas débuter, l'objectif est de mettre en difficulté l'équipe qui justement va débuter pour qu'elle soit prête le week-end.

C'est mon rôle. Je m'attache vraiment à être à fond et à montrer l'exemple. A un moment donné, les gars qui jouent vont peut-être se dire qu'un mec de trente-cinq ans se donne à fond et qu'ils doivent le faire aussi."

Les états d'âmes? Ce n'est pas trop le genre d'Anthony Gonçalves. En tout cas pas publiquement. Et la famille reste toujours l'une des grandes sources de motivation d'Anthony Gonçalves dans sa vie de joueur professionnel.

"Je bosse, je bosse, je bosse. Je travaille pour moi, pour être prêt à rendre service. Je l'ai toujours dit. Dans tous les clubs où je suis passé, je suis un soldat. Quand on fait appel à moi, j'essaye de répondre présent avec mes armes, mes qualités et mes défauts.

Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. On est tous dans le même bateaux. Les cas personnels, c'est plus à la maison. C'est en off."

Anthony Gonçalves avait terminé la saison passée en ne jouant que douze minutes sur les huit derniers matchs. Un temps de jeu suffisant pour obtenir le pénalty du maintien dans les arrêts de jeu.

Samedi soir, il a encore su montrer aux côtés du jeune Johann Lepenant (19 ans) que son coach pouvait compter sur lui pour tenir ce rôle ingrat de possible recours. Sans état d'âme.