Avec un groupe au complet pour se déplacer à Cholet en Coupe de France, Christophe Galtier va devoir faire des choix. Et finalement le seul qui est sûr de jouer, c'est celui qui n'a encore jamais foulé les pelouses cette saison. Le jeune gardien polonais Marcin Bulka sera dans le but ce dimanche.

SO Cholet - OGC Nice : l'heure de Marcin Bulka

"C'est une belle occasion pour lui de se montrer". Thierry Oleksiak n'a pas fait de mystère ce vendredi face à la presse. L'entraîneur adjoint de Christophe Galtier a confirmé que le jeune gardien polonais de l'OGC Nice Marcin Bulka (22 ans) va bien effectuer ses premiers pas en rouge et noir ce dimanche à Cholet en 32e de finale de la Coupe de France (18h20). Prêté par le PSG cet été, la doublure de Walter Benitez n'a pu que regarder du banc les performances de l'Argentin. Avec 82 matchs d'affilée en Ligue 1, Benitez ne laisse que des miettes à la concurrence depuis trois saisons.

On a une totale confiance en lui

"Marcin est prêt," assure Oleksiak. "Il s'est entraîné normalement cette semaine, toujours avec la même intensité. On a une totale confiance en lui." Avec seulement une quinzaine de matchs en professionnel, sous les couleurs du PSG et surtout de Châteauroux en fin de saison dernière (9 matchs en Ligue 2), Bulka tarde à confirmer un potentiel certain, détecté par les recruteurs de Chelsea. Le natif de Plock, en Pologne, a rejoint le club anglais en 2016 mais n'a jamais évolué avec l'équipe première londonienne.

Des débuts en pro au PSG

Arrivé libre au PSG à l'été 2019, l'international espoir polonais (1 sélection) effectue ses débuts en Ligue 1 à Metz quelques semaines plus tard. Barré par la forte concurrence dans la capitale, il a donc choisi la Côte d'Azur l'été dernier pour prendre la succession de Yoan Cardinale comme doublure de Benitez. Les rôles sont donc inversés ce dimanche à Cholet. A lui de convaincre le staff rouge et noir qu'il est une doublure crédible, pour espérer peut-être voir son prêt se prolonger au-delà de cette saison.

Kamara et Claude-Maurice à nouveau écartés

Bulka est donc le seul à être assuré de jouer ce dimanche, alors que Thierry Oleksiak a affirmé vendredi que l'idée était d'aligner une équipe compétitive tout en concernant tout le groupe. Deux hommes n'auront pas l'opportunité de gratter un peu de temps de jeu. Hassane Kamara et Alexis Claude-Maurice ne figurent pas dans le groupe dévoilé ce samedi par le club. Andy Delort est de retour après avoir purgé un match de suspension à Rennes.