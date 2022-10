Sochaux - ASSE : Laurent Batlles "encore surpris" par la ferveur verte

Ils sont de retour depuis le week-end dernier à Geoffroy-Guichard, et ils seront encore là à Sochaux, comme depuis le début de saison à l'extérieur. Après Dijon, QRM, Valenciennes et Guingamp, les supporters de l'ASSE seront présents en nombre ce lundi à Sochaux (11e journée de Ligue 2). Toutes les places disponibles dans le parcage alloué aux visiteurs seront prises. 801 supporters stéphanois seront donc présents dans le parcage de Bonal, ce qui constitue un nouveau record cette saison. Une présence et un soutien qui ne laissent pas de marbre l'entraineur de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batlles, interrogé ce samedi sur le sujet.

ⓘ Publicité

"Franchement, oui, je suis encore surpris, a avoué le technicien stéphanois. Ce que le club arrive à générer en terme de supporters, c'est fantastique. Ça l'est pour nous, mais aussi pour les autres clubs. Même un lundi soir, à Sochaux, il y aura du monde. Tout cela est fantastique, mais nous aimerions avoir un peu plus de résultats pour ces supporters, essayer de remonter dans un classement qui nous permettrait de vivre avec eux des moments encore plus joyeux. Quand je vois le nombre de supporters qui viendront à Sochaux, dans un sens je suis étonné, mais de l'autre je ne suis pas étonné."

Sochaux - ASSE, 11e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité avec nous ce lundi sur France Bleu Saint-Étienne Loire, à partir de 20h.