L'aventure continue pour Sochaux qualifié pour la finale des barrages de Ligue 2

Au terme d'un match fou, Sochaux s'est qualifié pour la suite des barrages d'accession en Ligue Un après une victoire renversante sur la pelouse du Paris FC, 2 buts à 1 ce mardi soir. Le héros de la soirée s'appelle Maxime Do Couto, auteur du but victorieux dans les dernières secondes.

C'était écrit, il y avait trop de signes du destin en sa faveur. Sochaux s'est finalement qualifié pour la suite des barrages d'accession en Ligue Un. Au bout du suspense et au terme d'une rencontre au scénario incroyable, les footballeurs sochaliens se sont imposés 2 buts à 1 au stade Charlety ce mardi soir face au Paris FC, 4e de la Ligue 2, en match de pré-barrage pour l'accession en Ligue Un.

Le Paris FC rate deux penalties

Le FCSM avait pourtant mal entamé la rencontre. Complètement dépassés et hors du coup, les jaune et bleu craque dés la 2e minute. Une main de Diedhiou dans la surface de réparation offre un penalty aux parisiens qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. La tentative finit hors cadre. Sochaux cède finalement six minutes plus tard sur une tête à bout portant de Siby. Le PFC manquera ensuite le KO en envoyant un deuxième penalty à côté du but sochalien.

Ambri égalise, Paris à dix

Paris a laissé passer sa chance. Malgré une première période insipide, le FCSM parvient à revenir dans la partie grâce à son attaquant Steve Ambri auteur de l'égalisation juste avant la pause sur une frappe croisée (1-1). Dans la foulée, le PFC se retrouve à dix après l'expulsion de Name auteur d'un tacle dangereux sur Weissbeck, le capitaine sochalien. Le Paris FC va jouer plus d'une mi-temps à dix. Sochaux va alors prendre l'ascendant psychologique.

Do Couto libère Sochaux d'une frappe dans la lucarne

Il reste un quart d'heure dans ce combat, Sochaux domine mais sans être réellement dangereux. Kalulu manque d'un cheveu le deuxième but sochalien. Sur un centre fuyant venu de la droite, l'attaquant jaune et bleu se jette sur le ballon mais sans pouvoir le dévier au fond des filets. Mais la délivrance intervient dans le temps additionnel et même dans les dernières secondes de la rencontre. Entré en jeu en seconde période, Maxime Do Couto récupère un ballon côté gauche et tente sa chance aux 20 mètres. Sa frappe lobée du gauche termine sa course dans la lucarne opposée.

Le millier de supporters sochaliens qui a fait le déplacement explose de joie dans les tribunes de Charléty. L'aventure continue.

A Auxerre vendredi pour continuer à rêver à la Ligue Un

Les footballeurs sochaliens se qualifient donc pour la finale des barrages de Ligue 2. La prochaine étape c'est ce vendredi à Auxerre à 20h30. L'AJA qui a terminé 3e de la saison régulière aura l'avantage d'évoluer sur ses terres. Le club bourguignon est en Ligue 2 depuis dix ans. Mais avec Sochaux descendu en 2014, tout est désormais possible. Le vainqueur de ce deuxième match affrontera l'équipe qui finira 18e de Ligue Un en match aller retour la semaine prochaine.