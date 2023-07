Sochaux relégué en National : le choc et la colère de l'ex président Jean-Claude Plessis

Jean-Claude Plessis, l'ex-président emblématique de Sochaux de 99 à 2008, a connu de grandes émotions avec le FCSM. Vainqueur de la coupe de la Ligue en 2004 avec la génération dorée des Frau-Pedretti, auteur du doublé coupe de France et coupe Gambardella en 2007. Mais ce qui arrive aujourd'hui au FCSM l'affecte et le choque au plus profond.

Aujourd'hui à Brest (79 ans) où il dirige le club amateur de l'AS Brestoise, il explique vivre très mal ce qui arrive à son club de coeur. " C'est horrible pour un club. Il y a plein de supporters à Sochaux, ce n'est pas rien", témoigne Jean-Claude Plessis. " Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancœur envers certaines personnes", poursuit l'ex président sochalien.

"On trouvera un repreneur pour le club, j'en suis persuadé", Jean-Claude Plesssis

Le FCSM qui ne pourra pas repartir en Ligue 2 mais à minima en National risque jusqu'au dépôt de bilan si un repreneur ne se fait pas connaître dans les prochains jours. Même loin du Doubs, l'ex numéro 1 du club se sent encore concerné " Il faut qu'on soit d'abord sûr des chiffres. Moi, je ne suis sûr de rien. Est ce que les transferts ont bien été affectés au club? Il y a des choses qui doivent arriver. Puis, il faudrait auditer ce club à un moment donné parce que vous ne pouvez pas reprendre un club sans avoir les tenants et aboutissants. Mais on trouvera un repreneur pour le club, j'en suis persuadé". Jean-Claude Plessis imagine " une association de gens qui se mettent ensemble, même des gens de la région de Montbéliard. Les choses se construisent mais il faut savoir sur quoi on part".

"Tout le monde doit se retrousser les manches"

" Le club appartient bien entendu à celui qui l'a acheté. Mais il appartient aussi à tous ceux qui ont vécu leur enfance, leur histoire. L'autre jour, Pierre-Alain Frau est venu me rendre visite à Brest et on discutait à table. Il m'a dit que son plus grand souvenir de sa vie de footballeur de carrière, c'est sa première apparition à Bonal comme titulaire. L'amour du club, c'est sûr, va remettre ça en route parce qu'on a un centre de formation qui fonctionne toujours très bien. Tout le monde doit se retrousser les manches", conclut l'ex président du FCSM.

Jean-Claude Plessis a même annoncé sa venue à Sochaux en fin de semaine en signe de soutien envers toutes les personnes qui font vivre ce club historique du football français et qui ne pensent qu'à une chose : sa survie.