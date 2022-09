Sochaux sur le trône de la Ligue 2 après sa victoire à Dijon (0-2)

Dans la capitale des Ducs, Sochaux était maître en son royaume ce samedi soir à Dijon. Pour ce derby régional, le FCSM n'a pas fait de sentiments et a logiquement remporté son duel chez son voisin bourguignon grâce aux buts d'Ibrahim Sissoko (26è) et Moussa Doumbia (56è). Les retrouvailles d'Omar Daf avec son ancien club ont donc tourné à l'avantage de Francs-Comtois extrêmement solides et impressionnants de sérénité. Le FCSM enchaîne un 5ème succès de rang, une 1ère depuis 2003, et prend les commandes du championnat devant Le Havre et Caen. Du bonheur à l'état pur. Pourvu que ça dure !

Comme à Bonal

Les hommes d'OIivier Guégan ont eu la sensation très nette de ne pas jouer à l'extérieur. Avec un bon millier de supporteurs présents dans le parcage, (et contre-parcage) visiteurs, Sochaux s'est senti comme à la maison "Un grand coup de chapeau à eux, ils nous ont poussés du début à la fin, c'était magnifique la communion avec eux à la fin" reconnaissait Gaétan Weissbeck. Le capitaine des Jaune et Bleu était également très fier de la prestation de son équipe "Franchement, on sentait que rien ne pouvait nous arriver dans ce match, on marque au bon moment, on est restés sereins et on leur met la tête sous l'eau quand ils sont bien au début en ouvrant le score."

Sochaux ou la force tranquille

Ce qui a, par ailleurs, plu à Olivier Guégan, c'est de gagner avec la manière "On a fait un match costaud, ce que j'ai aimé, c'est la maturité qu'on a proposée, on progresse, mais c'est notre force collective qui est intéressante. On a dégagé beaucoup de caractère, de personnalité, mais il faut rester humbles" tempère de suite l'entraîneur sochalien, rejoint par Tony Mauricio "Attention à ne pas se prendre pour d'autres, parce que, dans ce championnat, on peut vite redescendre" avertit le milieu de terrain.

Le FCSM forte tête

Avec une 5ème victoire d'affilée, une 1ère depuis 2003 comme le souligne le site du FCSM, Sochaux est bien 1er de Ligue 2 au terme de cette 8ème journée. Et pour le défenseur Yoël Armougom, c'est un vrai bonheur "Bien sûr, ça montre que c'est là que l'on veut être, les victoires prises ne sont plus à prendre" sourit l'ex-Caennais. Meilleure attaque, meilleure défense et une place de leader, Sochaux enchante ses supporteurs. Maxence Prévot et ses partenaires sont montés sur le trône de la Ligue 2. Ils vont devoir être les rois de l'endurance pour y rester jusqu'au printemps prochain.