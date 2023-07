"Sochaux vivra !", clame un cortège de supporters à Montbéliard, à quatre jours du verdict de la DNCG

« Le FCSM, c’est nous » affiche la large banderole, tenue par les ultras de la tribune nord, en tête de cortège. « Sochaux vivra », crie la foule. Entre 400 et 500 supporters ont marché dans Montbéliard ce samedi matin « parce que Sochaux, c’est aussi Montbéliard » explique au mégaphone, Fabrice, l’un des porte-voix de la tribune Nord. "C'est tous ensemble qu'on réussira à sauver ce club".

"C'est ensemble qu'on va s'en sortir" explique sur les marches de la mairie de Montbéliard, Fabrice, le porte-voix de la tribune nord © Radio France - Christophe Beck

A quatre jours d’une décision cruciale de la DNCG, le gendarme financier du football professionnel, les supporters ont souhaité faire entendre leur voix pour empêcher ce club, l'un des fondateurs du football professionnel, de disparaitre. Avec son déficit cumulé de 22 millions d'€, le club a été rétrogradé à titre conservatoire en nationale 1. L’actionnaire, le groupe chinois Nenking, a jusqu’à lundi pour apporter les garanties financières.

Des visages graves, des t-shirt noirs, des slogans en forme de supplique, quelques larmes, mais aussi un solide espoir. Le cortège était empreint d’une forte émotion ce samedi matin au stade et dans les rues de Montbéliard. « Je vais au stade depuis l’âge de douze ans. Je ne comprends pas qu’on en arrive là » nous confie en larmes, Nathalie des Lionnes. « Tout s’écroule en quelques jours. On ne mérite pas ça ».

« Avec cette descente aux enfer du club et la grande braderie des joueurs, on n’est plus que l’ombre de nous-même. Tout cela à cause de l’incurie de ses dirigeants », ajoute cet autre supporter historique.

Les supporters étaient massés contre la barrière du stade d’entrainement où l’équipe pro (ou ce qu’il en reste) entamait un échauffement. Quelques fumigènes et slogans plus tard, le cortège s’est élancé vers la ville. L’Acropole sous le château de Montbéliard, puis le siège de l’agglomération de PMA et les marches de la mairie de Montbéliard, ou la manif a interrompu la sortie d’un mariage.

Manifestation impromptue, sans police dans un premier temps, sous le regard médusé des passants, tous aussi émus par la gravité du moment. On sent que c’est toute une agglomération qui retient son souffle à quatre jours du verdict de la DNCG. « Le FC Sochaux Montbéliard, l’un des fondateurs du football professionnel, fait vivre Montbéliard et son agglomération. Sa disparition aurait un retentissement énorme », confie Antony de la boulangerie du Coinot.

Puis retour au stade Bonal, pour saluer une fois encore l’équipe pro, en rang serré, face à ces supporters, rejoint par des élus, mais aussi des salariés du club.

Joueurs et entraineurs du FCSM acclamés par les supporters © Radio France - Christophe Beck

« Quand on voit ces témoignages de soutien et d’amour, on ne peut pas imaginer que ce club ne puisse pas continuer à écrire sa longue histoire », nous confie Oswlad Tanchot, le nouvel entraineur du FCSM, arrivé en pleine tourmente. « J’espère que la semaine prochaine, nous aurons une bonne nouvelle pour nous projeter sur cette prochaine saison de ligue 2 »

