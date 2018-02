Niort, France

"Catastrophique", voilà comment le défenseur des Chamois niortais Jérémy Choplin qualifie cette soirée. Les footballeurs deux-sévriens sèchement battus à domicile par Nîmes, 4 buts à 1 ce vendredi soir lors de ce match de la 27e journée de Ligue 2. En plus de la défaite, deux joueurs ont été expulsés. Le milieu de terrain Laurent Agouazi à la demi-heure de jeu après un 2e carton jaune pour faute alors qu'il y avait 1 partout entre les deux équipes. Et Didier Lamkel Zé à la 84e minutes après une altercation.

Lors de la seconde période, l'arbitre a également expulsé du terrain Denis Renaud, l'entraîneur. "J'ai le droit d'être dans mon match, je ne vais pas non plus m'asseoir pendant 90 minutes. Je suis avec mes joueurs comme je suis tout le temps, si ça mérite de me retrouver en tribune je trouve ça plus que sévère", déclare le coach sans dit-il vouloir "critiquer ou commenter une décision arbitrale".

"C'est une sale soirée, je ne sais pas s'il y a pire", Denis Renaud, l'entraîneur des Chamois

"On a l'impression que de week-end en week-end ça se répète. Enchaîner les semaines comme ça sans prendre de points c'est difficile", reconnaît Jérémy Choplin. Les Chamois compte une seule victoire lors des dix derniers matches de championnat. "Mais il faut repartir de l'avant", poursuit le joueur. Surtout que les Niortais, toujours 16e au classement, se déplacent vendredi prochain sur la pelouse d'un concurrent direct au maintien : Quevilly-Rouen, 19e.