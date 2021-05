SOIRÉE SPÉCIALE - Ligue des Champions : vivez Manchester City - PSG de 18h à minuit

Six heures de direct pour le match le plus important de la saison ! À l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain à Manchester City (21 heures, coup d'envoi), France Bleu Paris met les petits plats dans les grands et vous propose une antenne dédiée au PSG dès 18 heures, jusqu'à minuit. D'abord, de 18h à 20h, les invités se succèdent à l'antenne de Pia Clemens et Eric Bastien, pour 200% PSG.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ensuite, à 20 heures, Miguel Derennes prend la main et vous propose un avant-match de haut vol : Grégory Paisley, Eric Rabesandratana, deux ex-joueurs du PSG livreront leur analyse notamment sur la compo parisienne. Mathieu Faure, journaliste à So Foot et Stéphane Bitton, suiveur historique du PSG, seront également présents. Bruno Salomon, notre commentateur maison du PSG, prendra ensuite la main pour vous faire vivre le match en intégralité. France Bleu Paris vivra aussi l'événement depuis le canapé de la famille de Paul, supporter du PSG qui regardera la rencontre avec ses enfants. Du commentaire, des experts, des supporters, tout est réuni pour vous faire vivre au plus près l'événement. France Bleu Paris est la seule radio à vous proposer l'ensemble des matchs des Rouge et Bleu en intégralité toute l'année.