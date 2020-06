Somme : Licourt et les autres clubs de football amateur perdent leur bataille au Conseil d'Etat

Comme en début de semaine pour les professionnels, le Conseil d'Etat a décider de valider la décision d'arrêt des championnats de foot amateur prise par la fédération à cause de la crise du coronavirus. Mais contrairement à ce qui s'est passé pour l'Amiens SC et Toulouse, qui ont vu leurs relégations suspendues, les clubs amateurs sont déboutés sur ce point.

"S’agissant des modalités de classement, plusieurs solutions étaient théoriquement envisageables. Compte tenu du fait que toutes les équipes d’un même championnat n’avaient pas nécessairement disputé le même nombre de matchs ou encore de ce que certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d’autres. N’est cependant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le choix du quotient issu du rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou porterait atteinte à l’équité sportive ou au principe d’égalité", explique le juge du Conseil d'Etat dans son ordonnance.

Organisation complexe

La plus haute juridiction administrative de France explique aussi que "l’architecture pyramidale des championnats amateurs crée une interdépendance entre les différents niveaux et est susceptible de rendre particulièrement complexe le maniement de règles différenciées, ce qui peut justifier la fixation d’un cadre juridique homogène."

Les requêtes de la trentaine de clubs qui ont entamé cette démarche et réclamé aussi une indemnité de 400 euros sont donc rejetées. Une déception pour le président de l'Etoile Sportive de Licourt, dans l'est de la Somme, le seul du département à s'être associé au recours. Le club de Thomas Grain, dernier de sa poule de quatrième division au moment de l'arrêt du championnat a été relégué en cinquième division, moins d'un an après être monté sportivement.

Cela nous inspire surtout qu'on dissocie le foot pro et le foot amateur. D'un côté on répond plutôt favorablement aux professionnels parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et le football amateur est mis de côté, n'est pas écouté.

"On a joué neuf matches sur 22. On venait de faire une belle saison, l'équipe s'était arrachée pour terminer deuxième et monter, on avait intégré des nouveaux joueurs donc on a eu un début de saison difficile le temps que tout le monde prenne ses marques", se défend Thomas Grain qui estime ne pas avoir "eu le temps de mettre en place tout ce que l'on voulait."