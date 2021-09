Son intégration, ses célébrations... L'attaquant du TFC Ado Onaiwu se confie pour la première fois

Avant la rencontre Toulouse FC - Caen, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 2 ce lundi, Ado Onaiwu a participé à sa première conférence de presse. Arrivé en France cet été, l'attaquant japonais de 25 ans fait déjà beaucoup parler de lui. Il faut dire qu'il semble s'être rapidement adapté au championnat de Ligue 2, avec déjà cinq buts en 9 rencontres. Un début de saison prometteur.

Pourquoi avoir choisi le TFC ?

J'avais envie de jouer à l'étranger, parce que je ne suis plus si jeune que ça. Je pense que le TFC est le bon endroit pour progresser, individuellement, mais aussi avec une montée en Ligue 1 à la clé, car j'ai toujours voulu jouer en Ligue 1. Et Gen Shōji (dernier Japonais à avoir joué au TFC), m'a dit du bien du club.

Comment se passe le début de saison ? L'intégration ?

Au début, on a commencé avec un match nul, puis on a enchaîné les victoires, et en plus je marque, donc c'est forcément positif. À mon arrivée, j'ai connu une période transitoire un peu difficile, mais maintenant, avec l'aide de mes coéquipiers, la communication avec eux, c'est de mieux en mieux et de bon augure !

Comment expliquer votre adaptation express ?

En fait, même hors du terrain, je communique avec tous les joueurs et en particulier avec les attaquants. Je pense vraiment que notre bonne entente est due à la bonne communication.

Ado Onaiwu, accompagné de son traducteur Seiji Rose, pour sa première conférence de presse, avant le match TFC - Caen. © Radio France - Léa Dubost

Que pensez-vous du championnat de Ligue 2 ?

Par rapport au championnat japonais, il y a plus d'intensité. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus physique, notamment car il y a beaucoup plus de un contre un.

Et de la ville rose ?

Au début, j'habitais près du Capitole. J'ai testé quelques restaurants et j'apprécie vraiment la nourriture française. Mais je n'ai pas encore goûté le cassoulet !

Vos célébrations ont largement été remarquées sur les réseaux sociaux, quelle est la signification ?

C'est une danse que je faisais également au Japon quand je marquais des buts. Ça vient d'une chaîne que nous avons dans mon pays, la danse d'un dessin animé que mes filles apprécient. Je l'ai apprise pour elles. D'ailleurs, je vois et je lis les messages sur les réseaux sociaux. Certains supporters français font l'effort de m'écrire en japonais, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très reconnaissant.

Quelles sont vos ambitions avec l'équipe du Japon ?

Dans un futur proche, il y a la Coupe du monde. Forcément, j'espère faire partie du groupe et laisser ma marque. Mais pour cela, il va falloir que je fasse mes preuves au TFC.

Et au TFC, souhaitez-vous battre un record ?

Non, je n'ai pas d'objectif précis. Je veux juste aider mon équipe, tout donner pour mes coéquipiers. Et si cela passe par le fait de marquer des buts, alors c'est ce que je dois faire.