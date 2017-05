SONDAGE - Ligue 2 : qui est le meilleur joueur d'Amiens cette saison ?

SONDAGE - L'Amiens SC dispute un match décisif ce vendredi à Reims : votez pour le meilleur joueur de la saison en répondant notre sondage.

Monteront-ils en Ligue 1 ? A l'heure où les footballeurs amiénois disputent un match-clé de leur histoire face à Reims ce vendredi, France Bleu Picardie vous propose de désigner le meilleur joueur de l'ASC. La saison a été exceptionnelle.

Gardien, défenseur, milieu, attaquant : quel que soit son poste, à votre avis, qui mérite le titre de meilleur joueur de la saison ? Cliquez sur le nom de votre favori, votre vote sera enregistré.

Reims-Amiens, le match est à suivre en direct sur France Bleu Picardie dès 19h30 ce vendredi. Participez à notre soirée et encouragez les Amiénois via la page Facebook de France Bleu Picardie et suivez les images et l'ambiance de la rencontre en direct.

Reims - Amiens à suivre sur France Bleu Picardie dès 19h30 ce vendredi. © Maxppp -

À lire aussi : [Le programme et les enjeux de la 38e et dernière journée de Ligue 2](https://www.francebleu.fr/sports/football/ligue-2-ecoutez-direct-live-scores-les-resultats-et-le-classement-de-la-38e-et-derniere-journee-1494947490 )