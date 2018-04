L’ASSE accueille le PSG vendredi 6 avril à Geoffroy-Guichard, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Quelles sont les raisons de croire à une (évidente) victoire des Verts face aux Parisiens ? Donnez votre avis ci-dessous. On a aussi demandé à Jérôme Alonzo, ancien gardien de l’ASSE et du PSG.

Saint-Étienne, France

L'AS Saint-Étienne reçoit le PSG, vendredi 6 avril à 20h45, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Voilà dix ans que les Parisiens sont invaincus dans le Chaudron, et rappelons-nous de la cuisante défaite du 14 mai 2017, lors de la 37e journée, où les Stéphanois ont subi un cuisant 0-5. Rappelons-nous aussi que le PSG n’a perdu que deux fois en championnat cette saison, à Strasbourg (2-1) le 2 décembre et à Lyon (2-1) le 21 janvier. Est-ce une raison pour être défaitiste et baisser les bras ? Pas vraiment. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, les Verts sont en forme avec neuf matchs sans défaite.

Les raisons pour lesquelles l'AS Saint-Étienne peut gagner face à Paris

Le public

On devrait compter plus de 40 000 spectateurs ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Malgré un début de saison catastrophique, les Verts conservent l’un des publics les plus fidèles de France. Dans le parcage visiteurs, on comptera 300 Parisiens, pas des ultras puisqu’ils ont décidé de boycotter le déplacement. Les Parisiens n’aiment pas être mis sous pression en début de match. Le public, de nouveau galvanisé par les bons résultats, aura son rôle à jouer.

L'avis de Jérôme Alonzo, ancien gardien de l’ASSE (1997-2001) et du PSG (2001-2008) et aujourd’hui consultant sur France Télévisions : Vous savez quand on dit le douzième homme, c’est pas des paroles en l’air (…) Dans l’enfer de Geoffroy-Guichard, je ne suis pas persuadé que les Verts vont gagner, mais je suis persuadé que Paris aura du mal.

L’absence de Neymar

Le joueur vedette du PSG, blessé lors d’un match contre l’OM fin février, manque indiscutablement aux Parisiens. Cela s’est senti lors du match retour de Ligue des Champions et l’élimination contre le Real Madrid. Si Cavani et M’Bappé ont largement pris le relais, on peut espérer une baisse de forme des Parisiens à Geoffroy-Guichard.

La dynamique du côté de Saint-Étienne

Certes les Stéphanois ne partent pas favoris (côte à 9 contre 1) mais pour le PSG le titre est assuré, ils ont remporté la Coupe de la Ligue. Le prochain objectif sportif, c’est la Coupe de France et –on peut l’espérer– un peu moins le championnat. La série de neuf matchs consécutifs sans défaite va forcément les décomplexer au coup d’envoi d’un grand rendez-vous contre une grande équipe.

Jérôme Alonzo : L’espoir, ça peut être un peu de démobilisation inconsciente de la part des Parisiens (…). Quand vous gagnez tout vous pouvez avoir la tête un peu ailleurs, à la Coupe du monde, aux transferts, ... Dans les matchs retours, le PSG aura joué dix-neuf fois contre des petits poucets. Cela veut dire que ce sont de belles histoires à écrire à chaque fois. Cette année, seuls Lyon et Strasbourg y sont parvenus. Et si Lyon y est parvenu, j’aime autant vous dire que j’aimerais bien que Sainté y arrive.

Jean-Louis Gasset

Depuis son arrivée à l’ASSE, l’équipe reverdit. et une étincelante victoire à Nantes (0-3) dimanche. Gasset fut aussi –et peut-être surtout– l’adjoint de Laurent Blanc au PSG entre 2013 et 2016. Il connaît donc parfaitement le machine parisienne, même si celle-ci a beaucoup changé depuis deux ans.

Jérôme Alonzo : Moi j’ai eu deux ans Jean-Louis à Paris. C’est quelqu’un qui connaît très bien la maison parisienne, les rouages du club. Il connaît les leviers à actionner pour motiver ses équipes contre le PSG (…). Jean-Louis sait trouver les mots. C’est pas du sport, c’est beaucoup plus irrationnel.

Stéphane Ruffier

Le gardien des Verts a de l’orgueil. Il n’a pas apprécié de prendre 3 buts au Parc des Princes au match aller (3-0) et surtout il se souvient d’un catastrophique 5-0, à Paris en août 2014. Il avait commis une bourde sur le premier but et Zlatan Ibrahmovic avait inscrit un triplé. Stéphane Ruffier fait partie de ces joueurs qui peuvent signer une grande performance dans les grands rendez-vous.