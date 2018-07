Qui a été le meilleur joueur de l'équipe de France lors de ce Mondial 2018 ?

Si Antoine Griezmann et Kylian Mbappé terminent en tête des buteurs des Bleus avec 4 réalisations dont une chacun en finale, N'Golo Kanté a été infatigable lors de cette compétition malgré un coup de moins face à la Croatie (sortie à l'heure de jeu après avoir été averti) sans oublier Paul Pogba qui a épuré son jeu et a remporté le plus de duels dans cette édition.

Et que dire de Raphaël Varane, quasi infranchissable derrière tout comme Hugo Lloris auteur de parades fantastiques... et d'une boulette qui a coûté un but - heureusement sans conséquence - lors de l’ultime match.

Votez pour le meilleur Bleu de la Coupe du monde selon vous