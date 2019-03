Sonnette d'alarme tirée pour l'AJ Auxerre qui s'incline pour la troisième fois de suite

Kenji Boto et le auxerrois auraient pu s'incliner plus lourdement sans les arrêts de leur gardien Mathieu Michel

Lens, France

Une minute, la 27ème, résume ce nouveau revers des auxerrois et, quelque part, leur saison.

Le score n'est pas ouvert et l'AJA se procure une nouvelle action, sur une contre-attaque. Ca sent le but, vraiment, lorsque Féret est lancé plein axe et peut décaler soit Philippoteaux sur sa gauche, soit Dugimont sur sa droite. La seconde solution est choisie mais le retour d'un défenseur lensois met fin à cette énorme possibilité auxerroise. L'action se poursuit dans l'autre sens et conduit à un pénalty pour le RC Lens à la suite d'une faute de main du défenseur ajaïste Bellugou.

Pablo Correa: "on a l'impression que notre fantôme nous rattrape"

Lens passe en tête et l'AJA, jusque-là intéressante, baisse la tête. Les sang et or marquent une deuxième fois en seconde période, que les icaunais terminent par trois frappes cadrées, leurs seules de la partie!

"On dirait qu'un grain de sable suffit pour enrayer la machine analyse Pablo Correa. Et cela montre les défaillances, malgré l’expérience présente sur le terrain selon l’entraîneur de l'AJA. On a l'impression que notre fantôme nous rattrape, comme si on était hanté et que chacun voulait résoudre le problème par peu d'intelligence collective pour passer ce moment difficile."

L'AJA qui se déplacera de nouveau deux fois de suite: à Béziers, l'avant-dernier, vendredi prochain. Et au Paris FC, le cinquième, le 29 mars.

_"_Ca fatigue d'entendre que ce groupe a un statut ou qu'il est de qualité. La qualité des joueurs, c'est celle que l'on voit sur le terrain tranche Pablo Correa. Et ce sera à moi de trouver les joueurs qui auront plus les capacités à aller chercher des points. Car il va falloir en prendre et peut importe où."

L'AJA 14ème de Ligue 2

Si quelqu'un pouvait souffler à l'oreille des icaunais qu'ils feraient mieux de grignoter quelque chose... Car avec un compteur bloqué à 33 unités et un recul au 14ème rang de la Ligue 2, l'AJA voit le bas du tableau se rapprocher. En cas de succès de Sochaux à Metz, ce lundi, les icaunais pourraient ne plus compter que cinq longueurs sur le 18ème et barragiste. Les supporters ajaïstes n'ont pas fini de trembler.