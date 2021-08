Déjà entaché par les incidents qui ont entraîné l'arrêt de la rencontre, le match Nice-OM a également été marqué par une autre scène dans la tribune opposée à la Populaire Sud. Sur une vidéo, on voit un homme effectuer un salut nazi. SOS Racisme et l'OGC Nice ont décidé de porter plainte.

SOS Racisme et l'OGC Nice portent plainte après un salut nazi filmé à l'Allianz Riviera

Éclipsée médiatiquement par les incidents de l'autre côté du terrain, la vidéo a malgré tout beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux cette semaine. On voit un jeune homme portant un maillot de l'OGC Nice effectuer un salut nazi en direction du parcage visiteur, où se trouvaient 450 supporters marseillais ce dimanche 22 août.

Selon nos informations le jeune homme, qui se trouvait au deuxième anneau de la tribune Ray, aurait également proféré des insultes à caractère racial. Sur une autre vidéo, on voit l'auteur de ces gestes inqualifiables évacué avec force par les services de sécurité du stade.

L'OGC Nice se porte partie civile

La Licra a effectué un signalement au procureur de la République et, comme annoncé par Nice Matin, SOS Racisme a porté plainte contre X cette semaine pour "provocation à la haine et à la violence raciale". De son côté l'OGC Nice se porte partie civile et met à disposition de la justice toutes les images de vidéosurveillance pour permettre d'identifier ce pseudo-supporter du Gym, qui est un habitué de l'Allianz Riviera.