Souhaits de supporter des Verts (1/5) : pour Mathieu "un groupe solidaire"

Toute la semaine France Bleu fait le compte à rebours avant la reprise de la Ligue 1. Ce sera samedi pour l'ASSE avec la réception de l'OGC Nice au Stade Geoffroy Guichard. Et à chaque jour, un souhait. Aujourd'hui celui de Mathieu : la solidarité.

La saison dernière a laissé des traces au sein de l'AS Saint-Étienne, entrainant le départ de Christophe Galtier et une refonte dans les grandes largeurs de l'organisation et de la stratégie du club. Les supporters sont généralement restés sur leur faim au cours d'un exercice 2016-2017 assez pénible durant lequel le groupe stéphanois n'aura pas toujours montré des signes d'union infaillible, celle là même qui permet à des équipes de se transcender. C'est d'ailleurs cela que Mathieu veut voir changer cette saison. Ce trentenaire supporter des Verts Haut-Savoyard estime "qu'il y en avait peut-être un ou deux qui disaient ce qu'il ne fallait pas dire, et que trop de monde parlait dans le vestiaire. Il faut que quand il y en a un qui joue, l'autre ne fasse pas la gueule". Alors son souhait aujourd'hui, c'est "qu'il y ait un bon groupe, une bonne coordination. Pas besoin qu'il y ait de très grandes stars pour que ça aille. On l'a vu avec Nice l'an passé."

C'est donc sur le nouvel entraineur Oscar Garcia que compte Mathieu pour parvenir à cet objectif. C'est lui qui détient les clés de cet équilibre du vestiaire dont les effets positifs pourront rejaillir sur le terrain : "S'il réussit à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il aura tout gagné".