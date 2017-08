Souhaits de supporter des Verts (3/5) : pour Ludovic "pour accrocher le top 5 il faut acheter des meilleurs joueurs "

Toute la semaine France Bleu fait le compte à rebours avant la reprise de la Ligue 1. Ce sera samedi pour l'ASSE avec la réception de l'OGC Nice au stade Geoffroy-Guichard. Et à chaque jour, un souhait. Aujourd'hui celui de Ludovic qui rêve de voir débarquer une star à l’Étrat.

Si du côté du PSG ou d’autres club français on mise sur les stars du football, l’ASSE a une autre stratégie. Ne pas acheter de star mais en fabriquer. Le modèle c’est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang qui a pu éclore sur la pelouse de Geoffroy-Guichard et avec qui les dirigeants ont fait une très belle opération. N’empêche, certains supporters ont envie de stars. Et parmi eux, Ludovic, la petite quarantaine et fan des verts depuis toujours. Cet habitant de Roche-la-Molière veut même bien accueillir un joueur comme Neymar !

"Si on veut accrocher le top 5 maintenant, il va falloir investir et passer la marche au-dessus. Il faut pouvoir faire des meilleurs transferts, acheter de meilleurs joueurs." Et cela même si ce n’est pas la culture de l’ASSE : "Le problème c’est qu’ il ne faudrait pas que ça devienne du foot business comme les PSG. Mais je pense qu’à Saint-Étienne, même s’il y a un très grand joueur, il y aura toujours cette âme qui va rester grâce au supporter. Humble. S’arracher comme cette image des mineurs qui travaillent dur à la mine. Des joueurs qui donnent tout. Des joueurs qui ne pourront pas avoir la grosse tête."

Et même "Neymar pourrait se fondre ici et devenir" vraiment "Stéphanois" selon Ludovic.