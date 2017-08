Souleymane Camara devient le meilleur buteur du Montpellier Hérault en Ligue 1

Auteur du but victorieux pour le MHSC samedi face à Caen (1-0), Souleyman Camara rentre un peu plus dans l'histoire du Montpellier Hérault. L'attaquant devient le meilleur buteur du club en Ligue 1 avec 48 réalisations.

Tout un symbole. Pour le premier match de la saison à la Mosson, Souleymane Camara a débloqué la situation d'un magnifique coup de tête à la 59e minute, lui le champion de France en 2012 avec Montpellier. Un but victorieux pour le MHSC face à Caen.

À 35 ans et onze saisons dans l'Hérault, Souleymane Camara devient ainsi le meilleur buteur du club en Ligue 1 avec 48 réalisations. C'est un de plus que Laurent Blanc (47 buts). Mais Blanc reste tout de même le meilleur buteur de l'histoire du club toutes compétitions confondues (84 buts) devant Jean-Marc Valadier (70) et Souleymane Camara (69).