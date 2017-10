Souleymane Camara entre encore un peu plus dans l'histoire du Montpellier Hérault !

Souleymane Camara a inscrit son 71 ième but sous les couleurs du MHSC ce mardi soir à Guingamp. Il devient le deuxième meilleur buteur du club derrière Laurent Blanc.

Souleymane Camara devient le deuxième meilleur buteur du MHSC , grâce au but , son 71ème qu'il a inscrit ce mardi soir en 16èmes de finales de la coupe de la ligue à Guingamp.

20 ième minute hier soir sur la pelouse du Roudourou dans les Cotes d'Armor...Sur un corner, Souleymane Camara place une tête piquée et ouvre le score...

L'attaquant montpelliérain vient d'inscrire son 71ieme but sous les couleurs de la Paillade . Il devient du coup le 2 ieme meilleur marqueur du club . Il détrône Jean-Marc Valadier , l'attaquant de la Paillade des années 76-82 qui en a marqué 70 .

A bientôt 35 ans, l'attaquant sénégalais est un exemple pour ses coéquipiers ." je ne me prend pas la tête, je me concentre sur le travail, explique -t-il avec humilité , j'espère pouvoir continuer à marquer des buts et en faire marquer ."

Il lui faudra quand même en inscrire 13 de plus pour rattraper le meilleur buteur du club qui reste Laurent Blanc , avec 84 buts en 291 matchs .

Le MHSC a battu Guingamp 2 à 0 et se qualifie pour les 8 ièmes de finale de la coupe de la Ligue .