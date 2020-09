Soupçons d'insultes lors du match PSG - OM : aucune sanction contre Neymar et Gonzalez

Neymar ne sera pas à nouveau suspendu par la ligue de football, après le match PSG-OM (0-1), au Parc des Princes, le 13 septembre dernier. La Ligue de foot professionnel (LFP) a rendu sa décision, ce mercredi 30 septembre. Elle explique "qu'elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar durant la rencontre ni de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez".

Deux versions différentes

Lors du Clasico, les deux joueurs avaient un échange de mots. Après la rencontre, Neymar avait expliqué qu'Alvaro Gonzalez l'avait insulté et avait proféré à son encontre des injures racistes. Le Marseillais avait répliqué que c'était le Brésilien qui l'avait insulté. Deux versions différentes que les joueurs ont continué de donner pendant l'instruction menée par la LFP pendant deux semaines. A l'occasion d'une conférence téléphonique, Sébastien Deneux le président de la commission de discipline, a également insisté sur les "doutes" nés de la fiabilité des techniques d'expertise labiale, affirmant que les conclusions étaient "trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible" pour sanctionner les joueurs.

La décision de la commission de discipline clôt un dossier ouvert depuis deux semaines. Ce PSG -OM délétère aura vu au final 5 joueurs sanctionnés. les Marseillais Jordan Amavi (3 matches) et Dario Benedetto (1 match), et les Parisiens Layvin Kurzawa (6 matches), Leandro Paredes (2 matches ferme plus un avec sursis) ainsi que Neymar, déjà (2 matches ferme plus un avec sursis).