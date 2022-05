Souvenirs, banderole, fanzine... histoires de supporters de l'OGC Nice avant la finale

La marée rouge et noire se prépare. Avant de la voir déferler sur la Capitale le 7 mai pour la finale de la Coupe de France, on a rencontré des supporters de l'OGC Nice qui nous racontent comment ils vont vivre cette finale historique.

A quelques jours de cette finale de Coupe de France que tout le peuple niçois attend, France Bleu Azur a rencontré ces passionnés qui vont garnir le virage sud du Stade de France samedi. Des souvenirs et des objets plein les bagages. Portraits.

Stéphane le collectionneur

Pour parler de sa passion du Gym, Stéphane ne se déplace jamais les mains vides. Fanions, maillots, écharpes... ce supporter collectionne tous les objets qui se rapportent à l'OGC Nice. "J'ai un trophée du meilleur Aiglon du mois, j'ai même un menu de réception qui datent des années 50 quand le Gym recevait les grands clubs en Coupe d'Europe. En fait j'ai tout collectionné dans ma vie, les pin's, les minéraux... et l'OGC Nice c'est venu petit à petit. J'ai eu l'occasion de récupérer un maillot, un deuxième et puis c'est parti comme ça." Stéphane sera au Stade de France samedi et espère profiter de cette finale historique pour enrichir sa collection. "Le programme du match par exemple, la place, tout ce qui peut ... et puis j'espère récupérer un maillot d'entraînement ou un sweat d'un des joueurs, ça ce serait vraiment top !"

Stéphane collectionne les maillots et les objets du Gym © Radio France - Maxime Bacquié

Anthony la passion filiale

En 1997 Anthony avait 20 ans quand il était dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la victoire face à Guingamp. 25 ans plus tard, Anthony sera au Stade de France samedi avec son fils Vicenzo qui fêtera cette année ses... 20 ans ! "Je suis très cartésien mais je crois en la destinée et j'y vois un signe fort !" Biberonné à l'OGC Nice, Vicenzo n'a pas vraiment eu le choix des couleurs ! "Ah c'est sûr qu'il n'a connu que deux stades en France, le Ray et l'Allianz Riviera ! Il a été mentalisé très jeune comme moi j'ai été emmené au stade par mon grand-père. Même s'il n'a pas eu besoin de beaucoup me pousser pour tomber amoureux de ce club !" Celui qui dirige le restaurant L'Escalinada dans le Vieux-Nice affiche sa passion sur ses murs, et sur sa peau. Sur son bras, un tatouage qui reprend tous les symboles de Nice et de l'OGC Nice. Sur les murs de son restaurant, les affiches dessinées par Coun. "Je suis né ici, c'est ma ville, c'est mon club, je suis cohérent !"

Anthony dirige le restaurant L'Escalinada dans le Vieux-Nice © Radio France - Maxime Bacquié

Jean-Marc et Lucien ressortent la banderole

Dans la cave de Jean-Marc, la banderole n'a pas pris une ride. Confectionnée il y a 25 ans pour la finale de la Coupe de France 1997, elle semble comme neuve. "Ah c'est sûr qu'on en prend soin ! Je la nettoie régulièrement," explique Jean-Marc, qui vit dans le quartier Magnan. Lucien a l'œil qui brille quand il la voit sortir de la cave. "Ah oui ça me fait quelque chose, regardez j'en ai des frissons ! Elle représente tellement pour nous." L'esprit Nissart, la passion pour un club, et la camaraderie entre cette vingtaine de supporters du Gym qui avaient assisté à la finale 97.

La banderole de Jean-Marc et Lucien en 1997

"On était toujours assis au même endroit au Ray alors on s'était dit à l'époque qu'on voulait se faire remarquer au Stade de France. On la voit à la télé et surtout le lendemain on a réussi à l'accrocher au bus qui a traversé Nice avec les joueurs !" 25 ans après Jean-Marc et Lucien imaginent le même scénario. "On aimerait l'afficher devant nous au stade pour faire un clin d'oeil aux amis qui n'ont pas réussi à avoir de places. Et le dimanche on espère qu'elle accompagnera les joueurs !"

Bruno le fan...zine

Sur les affiches, les t-shirts, sur le tram... Vous les voyez partout ces trois visuels qui accompagnent la grande campagne de communication lancée par l'OGC Nice et la ville de Nice. Trois visuels imaginés par Coun, un graphiste niçois repéré par Bruno, passionné du Gym et de toute la culture du supporteurisme. Créateur de Quoura Ven Lou Dissata il y a quelques mois, Bruno se réjouit de voir l'esprit de QVLD entourer cet événement. "On voulait marquer le coup pour la finale et c'est cool que ça ait pris cette ampleur ! C'est typique de ce qu'on fait dans le fanzine, c'est un peu décalé, ça nous ressemble et ça ressemble aux tribunes. On est vraiment content de voir cet engouement à Nice."

Bruno lors de la distribution de t-shirts à l'Allianz Riviera © Radio France - Maxime Bacquié