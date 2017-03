SOYONS SPORTS FOOTBALL

Le football creusois vient de perdre un de ses plus fidèles serviteurs , et France Bleu Creuse un commentateur et un correspondant hors pair ,notre ami Marcel Girard nous a quitté. Nous lui dédions cette rubrique et présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches

Retenons les belles victoires de l'Entente Gueretoise en DHR ,en PL et en Coupe du Centre Ouest Féminine, en PH Aubusson s'est fait surprendre à St Leonard et en PL la réserve de Gouzon n'a pas ramené de points de Couzeix Chaptelat.En District , journée tronquée victoire importante pour le maintien en première division pour St Fiel qui s'impose face à Soumans en tête Benevent Marsac confirme .

DHR

Aixe sur Vienne - Angouléme leroy 1-1

Ligugé - Limoges fc (b) 1-2

Soyaux - Gueret 2-3

Gouzon - Chatellerault (b) Remis

Brive - Bessines Morterolles Remis

St Pantaleon - Rilhac rancon Remis

PH

Le Palais sur Vienne - Argentat 1-4

St Leonard de Noblat - Aubusson 2-1

Nonards - Limoges Portugais 1-2

Donzenac - La Souterraine Remis

Meymac - Feytiat (b) Remis

PL Poule D

Couzeix Chaptelat - Gouzon (b) 2-0

Rilhac Rancon(b) - St Pantaleon (b) 4-0

Chamberet - Limoges Mayotte 1-0

Boussac - Beynat Remis

Auvezere - Landouge Remis

St Brice sur Vienne - St Sulpice Le Gueretois Remis

PL Poule E

Le Vigenal La Bastide - Jugeals Noailles 1-2

Isle (b) - Brive Les Chapélies 2-0

Verneuil - Tulle (b) 3-2

Gueret (b) - Aixe sur Vienne (b) 4-0

Ste Féréole - St Vaury Remis

Larche La Feuillade - Limoges Roussillon Remis

District

1er Division

Bourganeuf - Peyrat La Noniére Remis

Bénévent Marsac - Auzances 2-0

St Fiel - Soumans 1-0

La Courtine Crocq La Villeneuve - Mérinchal Remis

La Souterraine (b) - Chambon Remis

Dun Naillat - Felletin 0-5

2eme Division Poule A

Grand-Bourg - Nouziers La Cellette remis

St Agnant - Fursac remis

Gueret (c) - Sardent 1-3

St Vaury (b) - Creuse Avenir 2005 2-2

Bussiére Dunoise - Ahun 1-4

St Maurice - Bourganeuf(b) remis

2eme Division Poule B

Chénerailles - Champagnat 3-1

Chambon - Ste Feyre 1-2

Mérinchal - Evaux Budelière 0-2

Aubusson (b) - Gouzon (c) 3-0

Lussat - Vallière 2-1

Bord St Georges - Boussac remis

3eme Division Poule A

Bonnat - St Maurice (b) remis

Bêtete Roches - Boussac 0-2

St Sébastien Azerables - Clugnat 10-2

Chéniers - St Agnant (b) 1-2

3eme Division Poule B

Ajain - Ste Feyre 2-1

Parsac - Jarnages remis

St Sulpice St Georges - St Fiel remis

Sardent - Bénévent Marsac (b) remis

St Dizier Leyrenne - Chénerailles 4-2

3eme Division Poule C

Felletin (b) - Peyrat La Nonière (b) remis

Mainsat Sannat - La Courtine Crocq La Villeneuve (b) 8-1

Reterre Fontanières - Flayat remis

Evaux Budelière - Mautes 2-1

Auzances(b) - Rougnat remis

4eme Division poule A

Bonnat(b) - Nouziers La Cellette (b) remis

St Agnan (c) - St Sulpice le Gueretois (b) remis

La Souterraine (c) - Méasnes 4-1

St Vaury - St Fiel 1-3

Bussière Dunoise (b) - La Forêt du Temple remis

4eme Division Poule B

Chénerailles - Bord St Georges remis

Chambon - Lussat remis

4eme Division Poule C

St Amand - Auzances 7-2

Mérinchal - Bellegarde en Marche 1-5

Aubusson - Reterre Fontanières 11-0

Dontreix - Mainsat Sannat remis

Champagnat(b) - Rougnat 1-0

4eme Division Poule D

Ahun - Sardent Remis

Royère de Vassiviére - St Sulpice St Georges Remis

St Sylvain Montaigut - Bénévent Marsac 2-0

Ste Feyre - Vieilleville 2-2

FOOT FEMININ

Coupe Du Centre Ouest 3eme tour

So Chatellerault - Gueret 0-3

District 1er Division

Vallière - Grand Bourg 1-0

Lépaud - La Forêt du Temple 0-0

Chambon Lussat - Evaux Budelière Mainsat Sannat Remis

Sud Est creuse - Chénerailles remis

District 2eme Division

St Vaury - Auznces Reterre Fontanières 2-0

Foot Acc 23 - Ste Feyre remis

Mérinchal - Parsac remis

District 3eme Division