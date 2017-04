SOYONS SPORTS FOOTBALL Dimanche 02 Avril 2017

Ca se passe plutot bien en DHR en PH pour les clubs creusois c'est plus difficile en Promotion de Ligue mais des résultats encourageants pour certains ce week end

En DHR, il reste 5 matchs pour Gueret et 7 pour Gouzon.Guéret avec 3 déplacements Leroy Ligugé St Pantaleon et fini en recevant Aixe sur Vienne ,Gouzon recoit Brive et Aixe à la suite et finira chez un prétendant la réserve du Limoges Fc le 28 Mai

Tout va trés bien pour les Sostraniens en PH avant le derby face à Aubusson puisque de plus Limoges Portugais s'est fait surprendre par Meymac.Le derby aura lieu Samedi au Stade Paul Sauvage.

En PL, bonne opération pour Boussac en déplacement chez un ténor de la poule,St Sulpice retrouve un peu de couleur avec sa victoire à Landouge.La tâche se complique un peu plus pour la réserve de Gouzon.Déplacement délicat pour St Vaury chez le leader.La réserve de Gueret s'impose avec un score lourd

En district, Mérinchal prend la tête devant Benevent Marsac et Bourganeuf suite aux matchs nuls de ces deux formations .A signaler la performance de Peyrat la Noniére qui s'impose à Chambon,les chambonnais n'avaient pas perdu depuis le 20 Novembre...

Surprise en deuxième division avec la défaite de Sardent invaincu également battu cet après midi par St Maurice .En poule B on lutte toujours entre Ste Feyre la réserve d'Aubusson et Evaux Budelière

En 3eme division pour la poule A St Sébastien Azerables confirme alors que ça se complique pour Chéniers, en poule B la réserve St Fiel domine d'un petit point la réserve de Benevent Marsac et c'est toujours Auzances qui méne la danse en Poule C

La réserve de Grand Bourg a repris la tête de la poule A de quatrième division sans jouer,cest Nouziers la Cellette qui domine la poule B , Bellegarde se rapproche de Charron en poule C.quant à la poule D les deux prétendantsSt Silvain Montaigut et Royère de Vassiviere n'ont pu se départager mais Royére compte 2 matchs en retard .

DHR

Gouzon - Soyaux 3-4

Brive - Gueret 0-0

Limoges fc (b) - Rilhac Rancon 1-1

Ligugé - Aixe sur Vienne 1-0

Bessines Morterolles - St Pantaleon 0-2

Chatellerault (b) - Angoulème Leroy 2-3

PH

Nonards - Aubusson 2-2

Le Palais Sur Vienne - St Léonard 1-1

Chateauneuf Neuvic - Donzenac 1-1

Argentat - La Souterraine 0-2

Limoges Franco Portugais - Meymac 1-2

Varetz - Feytiat (b) 0-2

PL Poule D

Auvezere - Couzeix Chaptelat 0-1

Rilhac Rancon (b) - Gouzon (b) 2-0

Limoges Mayotte - Beynat 1-0

Chamberet - St Brice sur Vienne 2-1

St Pantaleon (b) - Boussac 2-2

Limoges Landouge - St Sulpice Le Gueretois 0-1

PL Poule E

Isle (b) - St Vaury 8-1

Aixe sur Vienne (b) - Tulle (b) 2-1

Larche La Feuillade - Ste Féréole 1-1

Gueret (b) - Le Vigenal La Bastide 15-2

Brive Les Chapélies - Verneuil sur Vienne 0-7

Limoges Roussillon - Jugeals Noailles 2-0

FEMININES

HONNEUR

Gueret - Chatellerault 3-0 Forfait de Chatellerault

INTERDISTRICT

Parsac - St Victurnien 1-2

La Souterraine - Brive Aspo 6-0

DISTRICT

1er Division

Chambon Lussat - Evaux budeliére Mainsat Sannat 6-1

Sud Est Creuse - Chénerailles

3eme Division

Rougnat - Mérinchal (b)

Royére de Vassiviere - Boussac 1-1

Bonnat - St Vaury (b) 0-1

1er Division

La Souterraine (b) - Benevent Marsac 1-1

La Courtine Crocq La Villeneuve - St Fiel 0-1

Dun Naillat - Soumans 4-1

Felletin - Bourganeuf 0-0

Mérinchal - Auzances 2-0

Chambon - Peyrat La Nonière 0-1

2eme Division Poule A

St Vaury (b) - Gueret (c) 2-2

Ahun - Nouziers La Cellette 2-3

Creuse Avenir 2005- Fursac 2-2

Bussière Dunoise - St Agnant de Versillat 0-2

Bourganeuf (b) - Grand Bourg 1-3

St Maurice - Sardent 4-0

2eme Division Poule B

Boussac (b) - Chénerailles 0-1

Aubusson (b) - Mérinchal (b) 3-1

Bord St Georges - Evaux Budelière 0-1

Lussat - Chambon(b) 0-3

Gouzon(c) - Ste Feyre 2-4

Vallière - Champagnat 0-2

3eme Division Poule A

Chéniers - St Sébastien Azerables 1-2

Clugnat - St Maurice (b) 1-2

St Agnant (b) - Bonnat 3-0

St Sulpice le Gueretois(b) - Boussac (c) 2-1

3eme Division Poule B

Sardent (b) - St Sulpice St Georges 1-0

St Fiel (b) - Ste Feyre(b) 4-1

Chénerailles (b) - Parsac 2-1

Benevent Marsac (b) - Ajain 4-1

St Dizier Leyrenne - Jarnages 1-0

3eme division Poule C

Auzances (b) - La Courtine Crocq La Villeneuve (b) 3-0 Forf ESCCV

Rougnat - Mainsat Sannat 0-1

Mautes - Felletin(b) 3-0 Forf Feleltin (b)

Flayat - Peyrat la Nonière (b) 3-0

Evaux Budeliére (b) - Reterre Fontanières 3-1

4eme Division Poule A

St Vaury (c) - La Souterraine (c) 0-1

Bussiére Dunoise (b) - At Agnant (c) 3-4

St Fiel (c) - St Sulpice Le Gueretois(c) 4-0

La Foret du temple - Nouziers La Cellette (c) 2-1

Grand Bourg (b) - Bonnat (b) 3-0 forf. Bonnat

4eme Division Poule B

Boussac (d) - Chambon (c) remis

LAvaveix - Lusast (b)

4eme division Poule C

Aubusson (c) - Mérinchal(c) 14-2

St Amand - Rougnat (b) 6-1

MAinsat Sannat (b) - Auzances (c) 3-7

Champagnat (b) - Bellegarde 1-4

4eme Division Poule D