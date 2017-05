SOYONS SPORTS - FOOTBALL- Dimanche 07 Mai 2017

On atttendait beaucoup du résultat des féminines de Gueret, mais également attentifs aux résultats notamment en Promotion d'honneur et de division d'Honneur avant de laisser place à la Coupe le week-end prochain

Chez les filles, malgré la victoire les Gueretoises ne disputeront pas les barrages pour monter à l'échelon supérieur suite à la victoire de Poitiers 3 Cités sur la pelouse de Soyaux.En Interdistrict il reste deux journées de Championnat

FEMININE

Division d'Honneur

Cenon sur Vienne - Gueret 1-5

Interdistrict

Parsac - Limoges Fc 0-16

La Souterraine - Verneuil sur Vienne 7-1

District

1er Division

Evaux Budeliere Mainsat Sannat - Grand Bourg 1-2

Vallière - La Foret du Temple 4-0

Gueret (b) - Chenerailles 5-1

Lepaud - Sud Est Creuse 3-1

2eme Division

Auzances Reterre Fontanières - St Vaury 0-1

Ste Feyre - Foot Acc 23Gj 2-1

Parsac (b) - Mérinchal 0-6

3eme Division

St Vaury(b) - Bonnat 1-0

Bord St Georges - Evaux Budeliere Mainsat Sannat (b) 1-0

Merinchal (b) - Rougnat

Boussac - Royère de Vassiviere 0-0

MASCULIN

En DHR, Gueret,revenu ex aequo à la première place, devra l'emporter Dimanche 21 Mai en Corrèze sur la pelouse de St Pantaleon, avant la réception d'Aixe sur Vienne victorieux face à ces mêmes corréziens.Gouzon obtient le nul face à Angouléme Leroy occupe la 6eme place recevra Bessines Morterolles et finira sa saison en déplacement face à la réserve de Limoges

En PH, deux victoires pour les formations creusoises, toujours un point d'avance pour La Souterraine en tête

En PL, bon nul de St Sulpice le Gueretois en déplacement à Auvezere, Boussac continue sa route peut être vers l'accession ,St Vaury est sur de terminer 10eme et devra attendre comme Mérinchal la saison passée les résultats de CFA2 pour connaitre son destin,la réserve de Gouzon n'est pas encore totalement condamnée et la réserve de Guéret se place en milieu de tableau

En 1er division de District, notez le forfait général (3eme forfait) de Soumans, que l'on ne peut que regretter,Mérinchal frappe fort à Felletin , Bourganeuf raméne le nul de Benevent Marsac,en fin de classement c'est Auzances qui est maintenant 10eme

En deuxième division,en poule B Aubusson prend la tête aprés sa victoire sur St Feyre,bonne opération pour Bord St Georges qui remonte à la 8eme place. Sardent et St Maurice luttent toujours pour accéder en premiére division.

C'était la derniére journée en troisiéme division, en poule B c'est la réserve de St Fiel qui monte suite au match nul de la réserve de Benevent Marsac,St Sébastien Azerables retrouvera la deuxième division en compagnie de la réserve d'Auzances et peut être de Mainsat Sannat

A deux journées de la fin du championnat de quatrième division, avalanche de buts en poule A, trés peu de match en poule B, le suspens est à son comble pour la poule C entre Charron qui compte un match de moins et Bellegarde est revenu sur Dontreix.Pas de changement en poule D puisque Royère et St Sylvain ont gagné

DHR

Brive - Limoges (b) 2-3

Gouzon - Angouléme Leroy 2-2

Bessines Morterolles - Chatellerault (b) 0-1

Ligugé - Gueret 1-2

Aixe sur Vienne - St Pantaleon 1-0

Soyaux - Rilhac Rancon 2-2

PH

le Palais sur Vienne - La Souterraine 0-1

Donzenac - Meymac 2-2

Nonards - Varetz 3-2

St Leonard de Noblat - Feytiat (b) 5-0

Chateauneuf Neuvic - Aubusson 0-1

Limoges Portugais - Argentat 1-0

PL Poule D

Rilhac Rancon (b) -Limoges Mayotte 1-2

Couzeix Chaptelat - Beynat 5-2

Auvezere - St Sulpice le Gueretois 0-0

St Brice sur Vienne - Boussac 1-2

St Pantaleon (b) - Limoges Landouge 3-2

Chamberet - Gouzon (b) 2-1

PL Poule E

Jugeals Noailles - Ste Féréole 1-1

Le Vigenal La Bastide - Verneuil sur Vienne 2-5

Isle (b) - Aixe sur Vienne (b) 1-0

Ste Féréole - Tulle (b) 1-2

Larche La Feuillade - Jugeals Noailles 1-3

Brive Les Chapélies - Limoges Roussillon 4-5

Gueret (b) - St Vaury 4-2

1er Division

La Souterraine (b) - Soumans 3-0 forf Soumans

Benevent Marsac - Bourganeuf 1-1

Dun Naillat - Chambon 0-3

Felletin - Mérinchal 1-4

La Courtine Crocq La Villeneuve - Auzances 3-1

St Fiel - Peyrat La Nonière 1-3

2eme Division Poule A

Gueret (c) - Nouziers La Cellette 1-1

St Agnant - Grand Bourg 1-0

Bourganeuf (b) - Creuse Avenir 2005 1-2

Bussière Dunoise - Sardent 0-5

St Maurice - Ahun 2-1

St Vaury(b) - Fursac 1-5

2eme division Poule B

Boussac(b) - Gouzon (c) 3-0 forf Gouzon

Chambon (b) - Chénerailles 0-0

Bord St Georges - Vallière 6-1

Lussat - Evaux Budelière 0-2

Aubusson(b) - Ste Feyre 5-2

Mérinchal (b) -Champagnat 3-0

3eme division Poule A

St Agnant(b) - St Sébastien Azerables 5-0

Clugnat - Betete Roches 3-4

St Sulpice le Gueretois (b) - St Maurice (b) 1-0

Boussac (c) - Bonnat 1-2

3eme Division Poule B

St Fiel (b) - Parsac 1-0

Benevent Marsac(b) - St Sulpice St Georges 1-1

Chenerailles(b) - Sardent (b) 2-1

Jarnages - Ajain 1-3

St Dizier Leyrenne - Ste Feyre (b) 2-2

3eme division Poule C

Rougnat - Evaux Budelière (b) 3-0

Auzances (b) - Peyrat La Nonière (b) 2-1

Mautes - Reterre Fontanières 1-1

Flayat - Mainsat Sannat 0-1

La Courtine Crocq La Villeneuve (b) - Felletin (b) 1-7

4eme division Poule A

St Vaury (c) - St Sulpice le Gueretois (c) 1-8

Bussière dunoise (b) - Measnes 1-7

La Souterraine(c) - Nouziers La Cellette c) 7-0

Bonnat (b) - La Forêt du Temple 0-7

Grand bourg (b) - St Fiel (c) 11-0

4eme division Poule B

Chambon (c) - Chénerailles (c)

Creuse Avenir 2005 (b) - Bord St Georges (b) 4-2

4eme division Poule C

Mérinchal (c) - Auzances (c) 4-0

Aubusson (c) - Charron 1-1

Dontreix - Bellegarde 2-3

4eme division Poule D