SOYONS SPORTS - FOOTBALL - Dimanche 09 avril 2017

La fin de saison approche et des derbys très importants au programme notamment en PH et PL,le déroulement du championnat de DHR devient également très intéressant .

Belles victoires chez les filles avec une victoire importante pour Guéret et un déplacement fructueux de La Souterraine

Guéret l'emporte en déplacement et est en bonne position avant de rencontrer ces principaux notamment St Pantaleon Rilhac Rancon ou Aixe sur Vienne.Gouzon qui s'est imposé a encore un rôle à jouer dans ce championnat. En Promotion d'honneur,l'Entente Marchoise a certainement fait un grand pas vers la DHR en battant Aubusson par le plus petit des scores.En Promotion de Ligue, Boussac, la réserve de Gueret, et St Sulpice le Gueretois ont fait de bonnes opérations ce n'est pas le cas de St Vaury même si Jugeals Noailles fait parti du trio de tête et la réserve de Gouzon qui s'incline dans l'autre derby

En 1er Division de District,Bourganeuf est maintenant deuxiéme puisque Benevent Marsac s'est fait surprendre par Felletin, Mérinchal va chercher le nul à Peyrat La Noniére En 2eme division pas de changement en tête dans les deux poules ,mais on lutte pour ne pas descendre entre la réserve de Bourganeuf qui obtient un nul à St Agnant, la réserve de St Vaury et Creuse Avenir 2005 en poule A,victoire importante de Champagnat face à la réserve de Gouzon qui est concernée et Valliére qui perd à Chénerailles en poule B.En 3eme Division St Sébastien Azerables toujours leader est tenu en échec et pas d'amélioration pour Cheniers en poule A, la réserve de St Fiel est accroché à Chénerailles et celle de Sardent reprend la tête en poule B,c'est Auzances qui domine la poule C pas de changement en fin de classement.En quatrième division,Measnes est battu, l'équipe C de La Souterraine revient et Grand Bourg confirme en poule A , un seul match a eu lieu en poule B mais Lavaveix s'empare de la deuxième place, pour la poule C Charron et Bellegarde n'ont pu se départager pour la première place enfin en poule D pas de changement pour la tête

FEMININE

Honneur

Gueret - Poitiers 3 Cités 2-1

Interdistrict

Allassac Ussac(b) - La Souterraine 1-11

Parsac - Verneuil sur Vienne 0-1

District

1er Division

Evaux Budeliére Mainsat Sannat - La Forêt du Temple 0-1

Chambon Lussat - Chénerailles 3-0

Vallière - Lepaud 2-2

Gueret (b) - Sud Est Creuse 3-2

2eme division

Nouziers La Cellette - Mérinchal 0-3

Ste Feyre - St Vaury 0-3

Parsac (b) - Auzances Reterres 0-3 Forf Parsac (b)

3eme division

Bonnat - Royére de Vassiviére remis

Mérinchal b) - Evaux Budeliére Mainsat Sannat (b)

Boussac - Bord St Georges 6-0

St Vaury (b) - Rougnat 2-1

MASCULIN

Division d'honneur régionale

Gouzon - Brive 3-2

Soyaux - Ligugé 1-0

Rilhac Rancon - Chatellerault 3-3

Aixe sur Vienne - Bessines Morterolles 3-1

St Pantaleon - Limoges Fc (b) 4-2

Angouléme Leroy - Gueret 0-1

Promotion d'honneur

Le Palais sur Vienne - Nonards 1-1

Donzenac - Limoges Portugais 1-2

St Leonard de Noblat - Chateauneuf Neuvic 1-1

Meymac - Varetz 0-0

La Souterraine - Aubusson 1-0

Feytiat (b) - Argentat 1-1

Promotion de Ligue Poule D

Couzeix Chaptelat - Chamberet 1-0

Boussac - Limoges Mayotte 2-1

Beynat - Limoges Landouge 2-3

Auvezere - Rilhac Rancon (b) 1-0

St Brice sur Vienne - St Pantaleon (b) 0-2

St Sulpice le Gueretois - Gouzon (b) 1-0

Promotion de Ligue Poule E

Le Vigenal La Bastide - Brive Les Chapélies 3-0 (forf Les Chapélies)

Jugeals Noailles - St Vaury 3-0

Ste Féréole - Gueret (b) 0-1

Verneuil sur Vienne - Aixe sur Vienne (b) 2-1

Tulle (b) - Limoges Roussillon 5-3

Larche La Feuillade - Isle (b) 2-5

District 1er division

Auzances - Soumans 6-0

Benevent Marsac - Felletin 0-1

St Fiel - La Souterraine (b) 2-0

Bourganeuf - Chambon 0-0

Peyrat La Nonière - Mérinchal 2-2

La Courtine Crocq La Villeneuve - Dun Naillat 3-1

2eme Division Poule A

Gueret (c) - Bussiére Dunoise 2-2

Fursac - Sardent 2-4

Nouziers La Cellette - Creuse Avenir 2005 3-2

St Vaury (b) - St Maurice 0-4

St Agnant de Versillat - Bourganeuf(b) 0-0

Grand Bourg - Ahun 4-2

2eme Division Poule B

Mérinchal(b) - Lussat 1-0

Chénerailles - Vallière 2-1

Aubusson (b) - Bord St Georges 3-2

Chambon(b) - Boussac (b) 0-4

Champagnat - Gouzon (c) 2-1

Ste Feyre - Evaux Budelière 1-0

3eme division Poule A

Betête Roches - Bonnat 3-3

Chéniers - Boussac (c) 0-2

St Sébastien Azerables - St Maurice (b) 1-1

3eme Division poule B

Chénerailles (b) - St Fiel (b) 1-1

Parsac - Ajain 1-2

St Dizier Leyrenne - Benevent Marsac (b) 0-0

St Sulpice St Georges - Ste Feyre (b) 1-2

Sardent (b) - Jarnages 2-1

3eme division Poule C

Mainsat Sannat - Felletin(b) 2-1

Reterre Fontanières - Peyrat La Nonière (b) 0-1

Evaux Budeliére(b) - La Courtine Crocq La Villeneuve (b) 8-1

Auzances (b) - Mautes 3-2

Rougnat - Flayat 3-2

4eme Division Poule A

St Sulpice le Gueretois (c) - Measnes 3-1

St Agnant (c) - Grand Bourg(b) 1-3

La Souterraine (c) - Bussière Dunoise (b) 10-1

Bonnat (b) - La Foret du Temple remis

Nouziers La Cellette (c) - St Fiel (c) 0-2

4eme division Poule B

Bord St Georges (b) - Lavaveix 0-3 forf Bord

Creuse Avenir (b) - Boussac (d) 7-2

4eme Division Poule C

Aubusson(c) - Champagnat (b) 4-2

Mérinchal (3) - Dontreix 0-2

Charron - Bellegarde 3-3

St Amand - Mainsat Sannat (b) 4-0

4eme Division Poule D

Ste Feyre (c) - Benevent Marsac (c) 4-3

Royère de Vassiviére - Fursac (b) 3-0 forf Fursac

St Silvain Montaigut - Sardent (c) 5-0

Vieilleville - St Sulpice St georges(b) 0-1

