SOYONS SPORTS FOOTBALL Dimanche 12 Mars 2017

En DHR ,Gouzon qui a des matchs en retard a besoin de points,Gueret devait confirmer aprés sa victoire à Soyaux , La Souterraine avait un rendez-vous important pour la montée, Aubusson en déplacement à Varetz qui a besoin de points,en PL St Sulpice Gouzon(b) et St Vaury doivent prendre des points

Gueret (DHR) et La Souterraine(PH) ont pris des point précieux qui vont forcément compter même si le championnat est encore long, Gouzon est battu à domicile par à St Pantaleon ex pensionnaire de Division D'honneur, un des prétendants à la montée, en PH Aubusson a décidément des difficultés en déplacement.En promotion de Ligue , belle opération pour la réserve de Gouzon , St Sulpice Le Gueretois suite à sa défaite cet après-midi n'est pas au mieux ,Boussac se rassure avec sa victoire à l'extérieur, la réserve de Gueret qui restait sur un bon match la semaine passée et battu par la réserve de Tulle et St Vaury n'a pas ramener de points d'Aixe sur Vienne

En district la surprise vient de St Fiel où Bénévent Marsac est séverement battu

DHR

Ligugé - Rilhac Rancon 2-2

Brive - Chatellerault (b) 4-1

Gouzon - St Pantaleon 0-2

Limoges Fc (b) - Gueret 3-4

Bessines Morterolles - Angouléme Leroy 1-1

Soyaux - Aixe sur Vienne 4-4

PH

Le Palais sur Vienne - Meymac 1-0

Nonards - Argentat 0-2

St Leonard de Noblat - Donzenac 1-2

Chateauneuf Neuvic - Feytiat (b) 1-3

Limoges Portugais - La Souterraine 1-2

Varetz - Aubusson 1-0

PL Poule D

Auvezere - Boussac 1-3

Limoges Mayotte - Gouzon (b) 2-3

Beynat - Chamberet 0-2

Couzeix Chaptelat - St Brice sur Vienne 1-1

Rilhac Rancon (b) - Limoges Landouge 2-1

St PAntaleon (b) - St Sulpice le Gueretois 3-1

PL Poule E

Isle (b) - Limoges Roussillon 0-3

Aixe sur Vienne (b) - St VAury 2-1

Larche La Feuillade - Verneuil sur Vienne 4-3

Brive Les Chapélies - Jugeals Noailles (match arrêté)

Gueret (b) - Tulle (b) 2-3

Ste Féréole - Le Vigenal La Bastide 3-0 (forf Le Vigenal La Bastide )

District 1er Division

St Fiel - Bénevent Marsac 3-0

La Souterraine (b) - Peyrat La Nonière 2-1

Chambon - Soumans 4-0

Dun Naillat - Mérinchal 1-3

Felletin - Auzances 5-1

La Courtine Crocq La Villeneuve - Bourganeuf 3-2

2eme Division Poule A

Gueret (c) - St Agnant 0-0

Bussière Dunoise - Nouziers La Cellette 1-0

Ahun - Sardent 1-4

St Maurice - Creuse Avenir 2005 3-1

Bourganeuf(b) - Fursac 2-4

St Vaury (b) - Grand Bourg 1-3

2eme Division Poule B

Mérinchal (b) - Chambon (b) 3-1

Lussat - Champagnat 2-1

Vallière - Evaux Budeliére 1-4

Bord St Georges - Gouzon (c) 4-2

Boussac(b) - Ste Feyre 4-1

Aubusson (b) - Chénerailles 1-0

3eme Division Poule A

St Sébastien Azerables - Bêtete Roches 8-0

St Agnant (b) - Boussac (c) 3-2

St Sulpice Le Gueretois (b) - Clugnat 5-1

Chéniers - Bonnat 2-3

3eme Division Poule B

St Sulpice les Ch/St Georges - Parsac 1-1

Chénerailles - Ste Feyre (b) 2-5

Bénevent Marsac (b) - Jarnages 4-0

St Dizier Leyrenne - St Fiel (b) 0-2

Sardent (b) - Ajain 2-1

3eme Division Poule C

Reterre Fontanières - Mainsat Sannat 1-2

Rougnat - Peyrat La Nonière

Mautes - La Courtine Crocq La Villeneuve 12-0

Auzances - Flayat 3-0

Evaux Budelière - Felletin 1-1

4eme Division Poule A

La Souterraine (c) - St Agnant (c) 4-1

Bussière Dunoise (b) - Nouziers La Cellette (b) 0-0

La Forêt du Temple - Méasnes 3-2

Grand Bourg (b) - St Sulpice Le Gueretois (c) 5-2

St Vaury (c) - Bonnat (b) 2-0

4eme Division Poule B

Creuse Avenir 2005(b) - Chambon (c)

Boussac (d) - Bord St Georges (b) 3-2

Nouziers La Cellette (c) - Lavaveix les Mines 6-2

4eme Division Poule C

Dontreix - Auzances (c) 12-0

Mainsat Sannat - Bellegarde en Marche 0-8

Champagnat - Reterre Fontanières (b) 16-0

Rougnat - Charron 1-3

St Amand - Aubusson (c) 3-2

4eme Division Poule D

Vielleville - Fursac (b) 6-3

Bénévent Marsac (c) - Sardent (d) 3-1

Ste Feyre (c) - St Sulpice les Ch /St Georges (b) 5-2

FOOT FEMININ

Honneur

Gueret - Bressuire 2-1

Interdistrict

La Souterraine - St Victurnien 7-1

District 1er Division

Vallière - Sud Est Creuse 4-0

Chambon Lussat - GUeret(b) 1-5

Grand Bourg - Chénérailles 2-0

Evaux Budelière / Mainsat Sannat - Lépaud 1-4

District 2eme Division

Mérinchal - Foot Acc 23 2-1

Parsac(b) - St Vaury 0-1

Nouziers La Cellette - Auzances Reterre Fontanières 3-1

District 3eme Division