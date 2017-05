SOYONS SPORTS - FOOTBALL - Dimanche 21 Mai 2017

Dernière journée pour les filles en Interdistrict et avant dernière journée pour les garçons mais quelle avant dernière journée avec deux montées à la clef pour les formations creusoises en championnat de ligue du Centre Ouest

Feminine

Interdistrict

La Souterraine - Limoges Fc (b) 1-2

Parsac - Brive Aspo 3-0 Forf Brive Aspo

Coupe de la Creuse à 8

Finale

Gueret (b) - Chambon Lussat 1-1 (2-1 Tab)

MASCULIN

En DHR,Gueret fait un pas de géant vers la Division d'Honneur avec un exploit en Corréze puisque les gueretois s'impose à St Pantaleon de Larche invaincu à domicile depuis le 02 octobre 2016 avec une défaite devant Aixe sur Vienne qui viendra défier les Gueretois dimanche à Cher du Prat . Il suffit d'un nul pour les hommes de Luc Davaillon.

Gouzon bat largement Bessines Morterolles dernier de la poule

En PH,rien n'est fait puisque les Sostraniens sont battus à Feytiat alors que Limoges Portugais s'est incliné aussi,il faudra donc attendre la dernière journée,les Limougeauds accueilleront Chateauneuf Neuvic et c'est Meymac qui viendra dimanche au stade Paul Sauvage à La Souterraine. Quant aux Aubussonais ils préparent surement leur demi-finales de Coupe de La Creuse contre ces mêmes sostraniens (à Bourganeuf le Samedi 03 juin)

En PL,Boussac peut continuer à croire à la montée,St Sulpice le Gueretois doit pouvoir se maintenir, il faudra attendre "le verdict des calculettes" pour St Vaury avec sa place de 10eme , les choses sont compromises pour la réserve de Gouzon,et puis la réserve de Gueret peut nourrir quelques regrets au niveau du classement prouvant sa valeur face à la réserve d'Isle qui a il faut le dire survoler le championnat avec dix points d'avance

En district , Mérinchal a les deux pieds en Régionale 4,Peyrat la Noniere ou Bourganeuf pour les accompagner il faudra la aussi attendre la semaine prochaine la dernière journée de 1er division.Benevent Marsac a fini son championnat .

En 2eme division, en poule A Sardent a probablement la tête à sa demi-finale face à Gouzon (dimanche 4 Juin à Betêtes) mais pourrait bien se faire peur pour la dernière journée puisque St Maurice est toujours en embuscade. En poule B pas de décision en tête ste Feyre et la réserve d'Aubusson luttent toujours une dernière journée à gros enjeu,c'est Chénerailles qui viendra à Ste Feyre et Aubusson ira à Valliére

En 4eme division, pas de changement en poule A où la réserve de Grand Bourg est sure d'accéder à la troisieme division,pas de bouleveserment non plus pour la poule B, par contre en poule C suite à la défaite de Bellegarde,c'est Charron et Dontreix qui ont les cartes en mains

DHR

Soyaux - Limoges Fc (b) 1-2

Ligugé - Brive 5-0

Rilhac Rancon - Angouléme Leroy 3-4

Aixe sur Vienne - Chatellerault (b) 3-2

Gouzon - Bessines Morterolles 6-2

St Pantaleon - Gueret 0-1

PH

Donzenac - Argentat 0-1

St Leonard De Noblat - Varetz 4-2

Le Palais sur Vienne - Limoges Portugais 3-2

Chateauneuf Neuvic - Nonards 3-1

Meymac - Aubusson 1-0

Feytiat (b) - La Souterraine 2-1

PL poule D

Auvezere - St Pantaleon (b) 0-5

Beynat - St Sulpice le Gueretois 2-0

Couzeix Chaptelat - Limoges Mayotte 2-1

Boussac - Gouzon (b) 2-1

St Brice sur Vienne - Limoges Landouge 5-0

Chamberet - Rilhac Rancon (b) 3-3

PL Poule E

Tulle (b) - Jugeals Noailles 0-1

Gueret (b) - Isle (b) 2-2

Le Vigenal La Bastide - Limoges Rousillon 2-2

Ste Féréole - Aixe sur Vienne (b) 0-2

Larche La Feuillade - Brive Les Chapélies 4-4

Verneuil sur Vienne - St Vaury 4-4

District

1er Division

La Souterraine(b) - Dun Naillat 6-2

Peyrat La Nonière - Auzances 1-0

Benevent Marsac - Mérinchal 1-2

La Courtine Crocq La Villeneuve - Felletin 1-3

St Fiel - Chambon 2-1

2eme Division Poule A

Gueret (c) - Ahun 7-2

Bussière Dunoise - St Maurice 0-3

Grand Bourg - Sardent 2-2

St Agnant - Creuse Avenir 2005 0-1

St Vaury (b) - Bourganeuf 2-7

Nouziers La Cellette - Fursac 6-2

2eme Division Poule B

Champagnat - Ste Feyre 1-5

Chambon (b) - Gouzon (c) 2-1

Chénerailles - Evaux Budelière 1-3

Lussat - Bord St Georges 0-1

Mérinchal(b) - Vallière 6-2

Aubusson(b) - Boussac (b) 5-0

4eme Division Poule A

St Vaury (c) - Grand Bourg (b) 2-13

St Agnant (c) - St Fiel (c)

La Souterraine (c) - La Forêt du Temple 4-2

Bonnat (b) - Measnes

Nouziers La Cellette (c) - St Sulpice Le Gueretois (c) 0-3

4eme Division poule B

Chambon (c) - Lavaveix 3-0 forf Lavaveix

Bord St Georges (b) - Lussat (b) 3-0

Boussac (d) - Nouziers La Cellette (b) 1-4

4eme division Poule C