SOYONS SPORTS FOOTBALL Dimanche 26 mars 2017

On attendait beaucoup, peut être trop ?!, du derby qui opposait Guéret et Gouzon ce week-end , des matchs étaient également éjà à gros enjeux pour les autres formations creusoises même si le dénouement des championnats est encore loin...

Le match nul entre Gueret et Gouzon, même si les choses sont loin d'être acquises en DHR, va peut-être laisser des traces et couter cher d'un côté comme de l'autre puisque les autres prétendants Aixe, St Pantaleon Angouléme Leroy sont tenus en échec.Les Sostraniens en pH,avec un match de moins, laisse la première place avant deux matchs importants à Argentat samedi puis reception d'Aubusson le 08 Avril.Les Aubussonnais bien placé également sont resté maitre à domicile.La réserve de Gouzon a perdu une occassion de marquer des points hier soir, tout va bien pour Boussac de nouveau vainqueur,toujours pas de victoire à domicile pour St Sulpice le Gueretois qui est bien mal placé dans cette poule D de promotion de Ligue.Retenons la victoire importante de St Vaury face aux Corréziens de Larche La Feuillade qui vont lutter pour le maintien,la réserve de Gueret commence a être en difficultés avec deux défaites de suite.

En district , Bénévent a chuté à Peyrat La Noniere, Merinchal en profite,en fin de tableau c'est compliqué pour Soumans et Dun Naillat

En 2eme Division Poule A , Sardent est intraitable, seul St Maurice semble en mesure de lutter puisque St Agnant est accroché .En poule B Ste Feyre, aprés sa victoire sur la réserve de Mérinchal prend la tête, Evaux Budelière a battu la réserve d'Aubusson ces deux équipes jouent la montée également.Côté 3eme Division en poule A St Sebastien Azerables confirme et Sulpice le Gueretois est accroché .La réserve de St Fiel prend la tête aprés son duel victorieux face à Sardent ,Auzances (b) est plutot bien parti en Poule C puisque Mainsat Sannat est battu cet aprés midi.C'est Measnes qui pourrait bien profiter de la défaite de Grand bourg pour accéder à la troisiéme division,la réserve de Nouziers La Cellette domine la poule B, c'est Charron qui occupe la tête de la poule C et St Sylvain Montaigut est premier avant le choc dimanche face à Royère de Vassiviére.

Côté foot féminin,belle perfomance des filles De Gueret en Honneur face à Limoges Landouge,les matchs à venir seront importants pour les Gueretoises avec la réception de Chatellerault celle de Poitiers 3 cités le 09 Avril puis le leader la réserve de Soyaux le 23 Avril

DHR

Gueret - Gouzon 1-1

Chatellerault (b) - Ligugé 2-0

Limoges Fc (b) - Bessines Morterolles 1-0

Rilhac Rancon - Aixe sur Vienne 1-1

Angouléme leroy - Soyaux 0-0

St Pantaleon - Brive 1-1

PH

Aubusson - Le Palais Sur Vienne 1-0

La Souterraine - St Leonard de Noblat 1-1

Meymac - Nonards 1-0

Argentat - Chateauneuf Neuvic 0-0

Varetz - Limoges F.Portugais 0-2

Feytiat (b) - Donzenac 2-1

PL Poule D

Gouzon (b) - Auvezere 1-1

Boussac - Rilhac Rancon(b) 4-2

Limoges Mayotte - St Pantaleon (b) 2-3

St Sulpice Le Gueretois - Couzeix Chaptelat 0-1

Beynat - St Brice sur Vienne 2-3

Limoges Landouge - Chamberet 0-1

PL Poule E

Aixe sur Vienne (b) - Brive Les Chapélies 1-0

Tulle (b) - Le Vigenal La Bastide Arrêté

St Vaury - Larche La Feuillade 1-0

Verneuil sur Vienne - Isle (b) 0-0

Limoges Roussillon - Gueret (b) 5-2

Jugeals Noailles - Ste Féréole remis

District

1er Division

Auzances - St Fiel 2-0

Chambon - Felletin 1-1

Soumans - La Courtine Crocq La Villeneuve 3-6

Peyrat La Nonière - Bénévent Marsac 3-2

Bourganeuf - Dun Naillat 5-1

Mérinchal - La Souterraine (b) 2-1

2eme Division Poule A

Ahun - Bourganeuf (b) 3-0

Sardent - St Vaury (b) 7-1

Grand Bourg - St Maurice 0-3

Nouziers La Cellette - St Agnant de Versillat 2-2

Fursac - Gueret (c) 3-0 forf Gueret

2eme division Poule B

Ste Feyre - Mérinchal (b) 4-2

Champagnat - Chambon(b) 0-2

Evaux Budeliére - Aubusson (b) 2-0

Gouzon (c) - Lussat 0-0

Vallière - Boussac(b) 0-1

Chénerailles - Bord St Georges 4-1

3eme division Poule A

Bonnat - St Sulpice le Gueretois (b) 2-2

Boussac (c) - St Sébastien Azerables 1-5

Clugnat - Chéniers 4-1

St Maurice (b) - Betêtes Roches 3-2

3eme division Poule B

Ste Feyre (b) - Parsac 5-1

Ajain - St Dizier Leyrenne 1-4

Jarnages - St Sulpice St Georges 1-7

Benevent Marsac(b) - Chénerailles (b) 2-1

St Fiel (b) - Sardent (b) 3-1

3eme division Poule C

Peyrat la Nonière (b) - Mainsat Sannat 3-2

Flayat - Evaux Budelière (b) 3-1

Felletin (b) - Auzances (b) 1-4

Mautes - Rougnat 1-2

La Courtine Crocq La Villeneuve(b) - Reterre Fontanières 0-1

4eme Division Poule A

St Sulpice le Gueretois (c) - La Souterraine (c) 1-1

Nouziers La Cellette (c) - St Agnant de Versillat (c) 1-4

La Forêt du Temple - Grand Bourg(b) 5-1

Measnes - St Vaury (c) 7-0

4eme Division Poule B

Chénerailles(c) - Nouziers La Cellette (b) 0-13

Lavaveix - Boussac (d) 10-3

Bord St Georges (b) - Chambon (c) 1-6

Lussat (b) - Creuse Avenir 2005 (b) 0-3

4eme division Poule C

Mainsat Sannat (b) - Rougnat (b) 1-3

Bellegarde - Aubusson (c) 4-3

St Amand - Champagnat (b) 2-0

Charron - Mérinchal (c) 4-1

4eme division Poule D

Benevent Marsac(c) - Vieilleville 1-2

Sardent (c) - Royère de Vassivière 2-4

Fursac (b) - Ahun (b) 6-4

St Sulpice St Georges (b) - St Silvain Montaigut 1-4

FEMININES

Honneur

Limoges Landouge - Gueret 1-2

District

1er division

Chenerailles - Evaux Budeliere Mainsat remis

La Foret du Temple - Grand Bourg 2-2

Lepaud - Chambon Lussat 1-0

Gueret (b) - Vallière 3-2

2eme division

Ste Feyre - Parsac (b) 4-1

St Vaury - Mérinchal 6-2

Foot Acc 23Gj - Nouziers La Cellette 0-0

