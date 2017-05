SOYONS SPORTS - FOOTBALL - Dimanche 28 Mai 2017

Le championnat s’achève sur une belle page pour le football creusois avec plusieurs montées dans la hiérarchie régionale, mais une autre page va se tourner avec la disparition totale de Soyons Sports qui a accompagné le sport en général depuis de nombreuses années ...

Même si l'issue de ce championnat est bénéfique pour des clubs creusois au niveau ligue, je ne peux rédiger cette page non sans une certaine émotion mais avec un gout très amer car cette fois, la page se tourne définitivement pour SOYONS SPORTS ...

Mes pensées vont bien évidemment vers mes anciens "compagnons de route", qui ont et plutôt bien oeuvrés dans cette longue et belle aventure de SOYONS SPORTS , particulièrement à Henry Stoltz , David Meilhac , Didier Simard et bien sûr Michel Lemoal mais également vers nos correspondants sans qui rien n'aurait été possible, ceux aujourd'hui disparus, Marcel Girard , René Bourdeau ou Michel Petitjean et aux autres mais la liste serait très longue avec le risque d'oublier malencontreusement des gens,sans oublier vous fidèles auditeurs ou lecteurs.

Je remercie personnellement tous ceux qui ont "joué le jeu" jusqu'au bout, présidents,dirigeants ou correspondants.Ils se reconnaîtront...

Merci à VOUS

Amitiés sportives

DIVISION D'HONNEUR REGIONALE

Bessines Morterolles - Ligugé 0-1

Brive - Rilhac Rancon 3-6

Chatellerault (b) - Soyaux 6-3

Gueret - Aixe sur Vienne 0-2

Angouléme Leroy - St Pantaleon 5-1

Limoges Fc (b) - Gouzon 0-1

PROMOTION D'HONNEUR

Limoges Portugais - Chateauneuf Neuvic 4-5

Argentat - St Léonard de Noblat 3-2

Varetz - Le Palais sur Vienne 0-6

Aubusson - Donzenac 3-3

Nonards - Feytiat (b) 2-2

La Souterraine - Meymac 2-2

PROMOTION DE LIGUE Poule D

St Pantaleon (b) - Chamberet 6-2

St Sulpice Le Gueretois - Boussac 1-2

Gouzon (b) - St Brice sur Vienne 0-4

Limoges Mayotte - Auvezere 3-0 Forf Auvezere

Limoges Landouge - Couzeix Chaptelat 1-3

Rilhac Rancon (b) - Beynat 1-4

PROMOTION DE LIGUE Poule E

Brive Les Chapélies - Gueret (b) 0-3 forf Brive Les Chapélies

Isle (b) - Tulle (b) 3-2

Jugeals Noailles - Verneuil sur Vienne 0-1

St Vaury - Le Vigenal La Bastide 17-0

Limoges Roussillon - Ste Féréole 4-2

Aixe sur Vienne (b) - Larche La Feuillade 5-2

District 1er Division

Felletin - La Souterraine 8-1

Auzances - Bourganeuf 0-2

Mérinchal - St Fiel 2-0

Dun Naillat - Peyrat La Nonière 2-3

Chambon - La Courtine Crocq La Villeneuve 4-0

2eme division Poule A

Sardent - St Agnant 2-0

Bourganeuf (b) - Bussiére Dunoise match arrêté

Fursac - Grand Bourg 1-4

Ahun - St Vaury (b) 4-0

Creuse Avenir 2005 - Gueret (c ) 0-2

St Maurice - Nouziers La Cellette 5-2

2eme division Poule B

Gouzon (c) - Mérinchal (b) 1-4

Evaux Budelière - Chambon(b) 3-2

Boussac (b) - Lussat 0-3 Forf boussac

Vallière - Aubusson (b) 1-5

Bord St Georges - Champagnat 1-0

Ste Feyre - Chénerailles 5-4

4eme division Poule A

St Sulpice le Gueretois(c) - Bonnat (b) 3-0 forf Bonnat

St Fiel (c) - La Souterraine (c) 2-4

Grand Bourg (b) - Bussière Dunoise (b) 4-2

Measnes - St Agnant (c) 6-3

La Forêt du Temple - St Vaury (c) 3-0 Forf St Vaury

4eme division Poule B

Boussac (d) - Chambon (c) 3-6

Lavaveix - Creuse Avenir 2005 (b)

Lussat (b) - Chénerailles (c)

Nouziers La Cellette (b) - Bord St Georges (b) 5-3

4eme division Poule C