SOYONS SPORTS - FOOTBALL - Dimanche 30 Avril 2017

La fin de saison approche à grands pas et elle s'annonce palpitante et pleine de suspense pour les équipes du département, en district c'est pas mal non plus ....

Les filles de Guéret pour leur dernier match de championnat à domicile, gagne face à Nouaillé sur un score fleuve, elles devront battre Cenon sur Vienne les dernières du classement pour accéder aux barrages et espérer monter en deuxième division nationale

FEMININES Honneur

Gueret - Nouaillé 15-0

FEMININES District

1e Division

Chambon Lussat - Sud Est Creuse

La Forêt du temple - Chénerailles 3-0

Evaux Budelière Mainsat Sannat - Vallière 0-3

Grand Bourg - Gueret (b) 1-5

2eme Division

Parsac (b) - Nouziers La Cellette 2-2

Ste Feyre - Mérinchal 1-2

Auzances Reterre Fontanières - Foot Acc 23 Gj 2-1

3eme Division

St Vaury(b) - Evaux Budelière Mainsat Sannat (b) 17-0

Mérinchal(b) - Royére de Vassivière 1-4

Bord St Georges - Rougnat 1-1

Boussac - Bonnat 6-1

FOOT MASCULIN

En DHR , pas de changement en tête Gueret est toujours second, les hommes de Luc Davaillon devront remporter leur trois derniers matchs à Ligugé à St Pantaleon puis Aixe à domicile à moins d'un faux pas des corréziens de St Pantaléon .Gouzon a assuré au moins la 8eme place puisque il reste 3 matchs en gagnant à Ligugé

En PH, La Souterraine est piégé à Nonards et rien n'est acquis, Aubusson a encore un rôle à jouer

En PL ,aucune défaite creusoise ce week-end, St Vaury et Gouzon l'emportent à domicile avec des points evidemment trés important dans leurs "opérations sauvetages" .La réserve de Gueret revient en milieu de tableau.La fin de saison en Poule D pourrait bien être cruelle pour les clubs creusois puisque Boussac qui joue la montée recevra Gouzon et ira à St Sulpice Le Gueretois

En district ,Mérinchal accroché par Bourganeuf et match nul pour Benevent Marsac en déplacement à Chambon,pas de changement en tête , mauvaise opération comptable pour la réserve de La Souterraine qui se retrouve 10eme de 1er Division

En 2eme division Poule A, il reste 3 matchs également , statu quo en tête et pour les dernières positions,Sardent est évidemement en position trés favorables en tête.En poule B, rien n'est fait pour la montée puisque les trois premiéres équipes gagnent ,situation également indécise en "queue de peloton "

Il reste une seule journée en 3eme Divsion, pour la poule A la montée etait deja acquise pour St Sébastien Azerables pour la poule B ,la dernière journée va être cruciale puisque les réserves de St Fiel et Bénevent Marsac se tiennent à un point, les fidéliens recevront PArsac et les "Beneventaux Marsacoissur leur terrain" seront opposés "à l'entente StSulpice St Georges.La reserve d'Auzances a acquis sa montée en Poule C

En Quatriéme division ,victoire importante en poule A pour la réserve de Grand Bourg face à l'equipe C de La Souterraine (2eme) Measnes revient à hauteur des Sostraniens,en poule B Nouziers La Cellette poursuit son chemin vers la 3eme Division.Charron, qui a un match en moins, est toujours talonné par Bellegarde et Dontreix, les choses vont certainement se décanter le 07 Mai avec le match Dontreix Bellegarde.Journée peut-être décisive en poule D pusique St Sylvain Montaigut est accroché à domicile par l'équipe C de STe Feyre

DHR

Gueret -Rilhac Rancon 1-0

Ligugé - Gouzon 0-3

Brive - Angouléme Leroy 1-2

Limoges Fc (b) - Aixe sur Vienne 2-1

Bessines Morterolles - Soyaux 1-3

Chatellerault (b) - St Pantaleon 0-2

PH

Chateauneuf Neuvic - Le Palais 2-1

Argentat - Meymac 1-0

Nonards - La Souterraine 3-2

Aubusson - Feytiat (b) 2-2

Limoges Portugais - St Leonard 1-0

Varetz - Donzenac 0-1

PL Poule D

Gouzon(b) - Beynat 2-0

Rilhac Rancon (b) - St Sulpice Le Gueretois 0-0

Limoges Mayotte - St Brice sur Vienne 4-1

Chamberet - Auvezere 2-1

St Pantaleon(b) - Couzeix Chaptelat 2-0

Limoges Landouge -Boussac match arrêté terrain inondé

PL Poule E

Aixe sur Vienne(b) - Le Vigenal La Bastide 2-2

Isle (b) - Jugeals Noailles 4-0

Gueret (b) - Larche La Feuillade 3-1

Brive Les Chapélies - Ste Féréole 2-5

Limoges Rousillon - Verneuil sur Vienne 0-2

St Vaury - Tulle (b) 4-2

District

1er division

La Souterraine (b) - La Courtine Crocq La Villeneuve 0-0

Chambon - Benevent Marsac 1-1

Soumans - Peyrat la Nonière 0-3 (forf Soumans)

Felletin - St Fiel 4-2

Mérinchal - Bourganeuf 2-2

Dun Naillat - Auzances 2-4

2eme division Poule A

St Maurice - Fursac 4-0

Bussiére Dunoise - St Vaury (b) 3-1

Bourganeuf (b) - Gueret (c) 1-6

Sardent - Nouziers La Cellette 2-1

Creuse Avenir 2005 - Grand Bourg 2-1

Ahun - St Agnant 0-1

2eme divsion Poule B

Boussac (b) - Mérinchal(b) 1-0

Evaux Budeliére - Champagnat 6-0

Bord St Georges - Ste Feyre 1-3

Vallière - Chambon(b) 1-2

Lussat - Aubusson (b) 1-3

Gouzon(c) - Chénerailles 1-3

3eme division Poule A

St Maurice(b) - Boussac (c) 2-0

Bonnat - Clugnat 3-1

Betete Roches - St Agnant (b) 3-1

Chéniers - St Sulpice Le Gueretois (b)

3eme division Poule B

Sardent(b) - St Dizier Leyrenne 0-4

Parsac - Benevent Marsac (b) 0-1

St Sulpice St Georges - Chénerailles (b) 1-1

Ajain - St Fiel (b) 0-6

Ste Feyre (b) - Jaranages 3-2

3eme Division Poule C

Evaux Budelière (b) - Auzances (b) 2-5

Reterre Fontanières - Rougnat 3-1

Peyrat La Nonière (b) - La Courtine Crocq La Villeneuve 2-2

Mainsat Sannat - Mautes 1-0

4eme Division Poule A

Bussière Dunoise (b) - St Vaury (c) 2-1

St Fiel (C) - Bonnat (b) match arrêté terrain inondé

Grand Bourg (b) - La Souterraine (c) 5-1

Measnes - Nouziers La Cellette (c) 6-0

La Forêt du Temple - St Agnant (c) 3-0 forf St Agnant

4eme Division Poule B

Nouziers La Cellette (b) - Lussat (b) 3-0 forf lussat

Lavaveix - Chénerailles (c) 5-1

Boussac (d) - Chambon (c) remis

4eme division Poule C

Bellegarde - Auzances (c) 6-0

Rougnat (b) - Mérinchal (c) 1-3

Champagnat (b) - Charron 0-3 forf Champagnat

Dontreix - Aubusson (c) 2-1

4eme Division Poule D