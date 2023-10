Spierings de retour au TFC : "Je suis assez bon pour jouer à Lens"

Stijn Spierings a disputé son 100e match de Ligue 1 sous le maillot du TFC ce dimanche au Stadium face au FC Metz (3-0). Il ne l'avait peut-être pas imaginé mais c'est bien avec Toulouse qu'il va jouer cette saison. Il s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

France Bleu Occitanie : Heureux d'avoir retrouvé le Stadium ?

Stijn Spierings : Oui. C'est un top match pour nous. Et en plus, mon premier ici cette saison. Quand je suis arrivé à l'aéroport déjà il y a quelques jours, je ne m'attendais pas à voir les supporters. Dans le tunnel, je les ai entendus. Je ne pourrais jamais oublier ça. C'est ce que j'attendais après Lens.

Comment ça se passe dans cette "nouvelle" équipe ?

Avec les coéquipiers que je connais déjà, c'est comme de vieilles habitudes. Avec les nouveaux, j'ai déjà de bonnes connexions. Ce sera de mieux en mieux. C'était déjà très sympa de rejouer ici au Stadium.

Comment s'est fait le choix de revenir ?

Je n'ai pas eu beaucoup de solutions. Ils m'on prévenu deux jours après la fin du mercato. Damien Comolli m'a appelé et c'était la seule solution pour moi.

Pourquoi ça n'a pas fonctionné à Lens ?

Ce n'est pas le moment d'en parler mais je sais que je suis assez bon pour jouer à Lens.

Toulouse, l'endroit rêvé pour rebondir ?

Je connais le club, les gens... C'est très chaleureux ici. Quand on est revenus à Toulouse, il s'est senti comme à la maison. C'est le plus important pour moi.

Le hic, c'est de ne pas pouvoir jouer la coupe d'Europe...

Si on passe la phase de poule, je pourrais jouer ! Donc on va l'espérer. Je vais d'abord me concentrer sur la Ligue 1. C'est sûr que c'est dur de les voir jouer le jeudi en Europa League. Tu as envie de prendre part à ce genre de match mais j'ai confiance en eux.

Tu as échangé avec Brecht Dejaegere et Branco Van den Boomen ?

J'ai Brecht et Branco presque tous les jours au téléphone. Ce sont des amis pour la vie. Ils sont heureux pour moi de savoir que je reviens dans un endroit où on a eu du succès.