Sprint final pour l'US Orléans dans sa quête de Ligue 2

Au soir du 4 décembre 2020, qui aurait pu imaginer l'US Orléans pouvoir prétendre à la montée en Ligue 2 à la fin de saison? Quasiment personne car ce soir là, l'USO est 14e au classement sur 18 clubs et vient de perdre à Villefranche Beaujolais, alors avant-dernier du National, 1 but à 0. Quatre mois plus tard, le club loirétain a retrouvé vie et ambition, 3e du classement à six journées de la fin, en quête d'un match de barrage pour l'accession en Ligue 2, une division quittée en pleine pandémie de coronavirus la saison précédente.

Pourquoi seulement la place de barragiste?

A force de prendre du retard sur la première partie de saison, l'US Orléans n'est quasiment plus en mesure d'accrocher l'une des deux premières places d'accession directe à la Ligue 2. Quevilly-Rouen et le SC Bastia ont fait le travail tout au long de la saison et comptent respectivement 14 et 10 points d'avance alors qu'il ne reste que 18 points à glaner, autant dire que les bouteilles sont déjà au frais en Normandie et en Corse. Derrière, c'est donc la 3e place qui fait rêver les derniers prétendants à la montée : l'USO, mais aussi neuf équipes qui se tiennent en seulement six points. Elles sont encore six à se tenir à seulement trois points, soit une victoire. La place de barragiste va donc se jouer en l'espace d'un mois et demi.

5e du classement de la phase retour de National (4 victoires - 5 nuls - 2 défaites), l'US Orléans a de quoi être ambitieux sur cette fin de saison. Les statistiques mettent en lumière ses forces et ses faiblesses. Ses forces, tout d'abord, c'est son attaque, 3e de tout le National avec 42 buts inscrits, Gaëtan Perrin (encore buteur ce samedi à Boulogne-sur-Mer) et Carnéjy Antoine sont respectivement 3e et 6e meilleurs buteurs du championnat avec 20 buts à eux deux. De l'autre côté du terrain, le bilan est moins probant. La défense a pris trop de buts, 13e sur 18 équipes. Seulement sept fois dans la saison de National l'US Orléans n'a pas pris de but.

Quelles sont les raisons d'espérer?

L'US Orléans a failli tout perdre lors de la première partie de saison, mais la saison particulière, l'absence de public et les reports de matches à répétition ont rendu le championnat très incertain. 8e seulement à l'issue de la phase aller, l'US Orléans a vécu une sorte de renouveau dès le début de 2021. Depuis le 1er janvier, l'USO n'a perdu que deux matches de championnat, dont l'un, très spectaculaire, face au leader Quevilly-Rouen. Jusqu'à la fin de championnat, l'équipe loirétaine aura aussi l'avantage de n'affronter que deux équipes qui jouent aussi la montée, Concarneau et Villefranche Beaujolais. A contrario, le Red Star va encore jouer contre les deux leaders, Concarneau et Cholet. Un programme encore plus compliqué attend Cholet. Pour Concarneau et Villefranche, le programme est moins lourd.

Programme de l'US Orléans pour la fin de saison de National © Radio France - Xavier Louvel