Baptiste Canelhas prolonge son contrat avec la Berrichonne jusqu'en 2023

Il fêtera ses 21 ans le 9 mai prochain. Baptiste Canelhas, originaire de Chabris dans l'Indre, prolonge son contrat avec la Berrichonne de Châteauroux pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2023. Ce jeune milieu de terrain, qui avait signé son premier contrat professionnel le 12 juin 2020, est issu du centre de formation du club castelroussin.

Ce joueur "100% Berri" a fait partie de la génération qui a participé à la coupe Gambardella il y a deux ans où la Berrichonne avait été éliminée en huitième de finale par l'Olympique Lyonnais. "Le pur produit de la Région Centre-Val de Loire doit être un exemple pour l’ensemble des jeunes de notre Centre de Formation. Patient, Baptiste a su s’intégrer au groupe professionnel et profiter du temps de jeu qui lui a été accordé pour faire ses preuves et rendre la confiance placée en lui" souligne le club dans un communiqué. De son côté Baptiste Canelhas se dit très heureux de continuer l'aventure à la Berri : "Je suis également très reconnaissant de la confiance que m'accorde le club et honoré de faire partie du projet sportif qui est ambitieux. La remontée en Ligue 2 dès l'année prochaine est l'objectif ! »