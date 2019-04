"Stabiliser le FC Metz en Ligue 1 pour longtemps" selon la directrice générale du club

Metz, France

Le FC Metz est donc retour en Ligue 1, victoire officialisée vendredi soir face au Red Star. Cette nouvelle saison dans l'élite du foot français, la 61ème dans l'histoire du club, est préparée déjà depuis plusieurs semaines par les dirigeants grenats. Invitée de France Bleu Lorraine ce lundi matin, la directrice général du FC Metz, Hélène Schrub, se dit avant tout "fière et soulagée" du retour du club dans l'élite du foot français, puisque c'était l'objectif dès le début de saison.

Un budget d'environ 35 millions d'euros pour la L1

Mais comment éviter le yoyo avec la L2, comme l'a connu le FC Metz depuis plusieurs années? "Bien évidemment maintenant, le plus dure commence", précise Hélène Schrub, "l'objectif est de stabiliser le FC Metz en Ligue 1 pour longtemps". Cela passe par un budget en hausse. "Nous voulons un budget plus élevé qu'en L2, du même ordre que celui du club lors de son précédent passage en L1". Elle confirme le chiffre de 35 millions d'euros. Même si, elle le concède volontiers, c'est loin du leader de L1, le PSG, avec ses 520 millions d'euros.

Discussions toujours en cours avec Antonetti pour l'an prochain

Est ce que l'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti sera à nouveau sur le banc messin en L1 ? On sait qu'il est retenu au chevet de sa femme malade depuis décembre. La directrice générale du FC Metz rappelle que le président Bernard Serin a renouvelé vendredi soir son souhait qu'il soit présent aux côtés du FC Metz la saison prochaine "mais tout dépend des deux parties et les discussions se poursuivent", précise-t-elle. Sur les recrutements de joueurs à venir, les dirigeants du club y travaillaient déjà plusieurs semaines mais "la montée officialisée en L1 va permettre d'avancer plus vite".

Objectif : 10.000 abonnés pour la nouvelle saison

Côté chantier le premier, Hélène Schrub espère que le nouveau centre d'entrainement à Frescaty accueillera la reprise de l'entrainement du club. Elle confirme la démolition de la tribune Sud à la fin du championnat, "quelques jours après le 17 mai". "Les contours de cette future tribune prochaine seront dévoilés prochainement.

La directrice générale du FC Metz espère atteindre les 10.000 abonnés la saison prochaine en L1, et se réjouit du succès de la campagne d'abonnement, qui a bien démarré avec notamment un tarif réduit attractif (99 euros) si l'on adhère à un groupe de supporters: "l'objectif est de faire du stade St Symphorien un club populaire". Pour terminer la saison en beauté, le FC espère remporter son 4e titre de champion de L2.