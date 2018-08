En espérant l'arrivée du gardien Vincent Enyeama d'ici ce vendredi soir minuit* et la fermeture du marché des transferts, l'AJA a incorporé sept nouvelles têtes à son effectif. Un recrutement dosé qui est une grande première depuis la descente du club icaunais en L2 il y a six ans.

Auxerre, France

Terminés les nombreux aller-retours estivaux. Cet été, l'AJA a renouvelé (seulement) un tiers de son effectif. Sept joueurs qui n'étaient pas présents en fin de saison dernière ont un nouveau casier à leur nom dans le vestiaire icaunais: Les défenseurs Bellugou (31 ans) et Souprayen (29 ans), les milieux de terrain Goujon (22 ans), Féret (36 ans) et les attaquants Mancini (21 ans), Dugimont (32 ans) et Merdji (24 ans) sont arrivés. Sept nouvelles têtes pour une quinzaine de départs (Obraniak, Pape Sané, Vieux Sané, Firer, Polomat, Ayé, Montiel (prêté au Mans), Fumu-Tamuzo (prêté à Quevilly-Rouen), Ndicka, Konaté, Diallo, Sangaré, A. Vincent etc...)

Sept arrivées pour une quinzaine de départs: du jamais vu depuis la descente de l'AJA en Ligue 2

Il faut dire que l'an passé l'AJA avait débuté un nouveau cycle. Et malgré la décevante 11ème place, les dirigeants ont décidé de miser sur la stabilité, souvent gage de réussite, comme l'a montré Nîmes, désormais en L1 après avoir conservé la grande majorité de son effectif ces dernières années en L2.

"On pense que c'est ce qui nous fera avancer argumente Pablo Correa, l'entraineur icaunais. C'est quelque chose que l'on veut aussi installer. Il faut des messages forts et s'en est un pour faire comprendre à ce groupe là que tout le monde à un rôle à jouer. Si on amène cette idée au bout, on ira en s'améliorant."

Cédric Daury: "des joueurs très motivés à l'idée de nous rejoindre et qui amènent leur enthousiasme, leur passion"

Dans recrutement presque homéopathique pour une équipe de foot, les dirigeants ajaïstes, qui ont conservé et fait signer des espoirs du clubs (Fomba, Marcelin, Bizet, Bégraoui) avaient aussi des priorités: apporter de la vitesse offensivement (Mancini, Merdji) et faire le plein d'expérience (Féret, Bellugou, Souprayen, Dugimont, presque tous trentenaires. Un choix voulu pour bonifier ce groupe auxerrois selon Cédric Daury, le directeur sportif de l'AJA: "Pour qu'ils amènent toute leur expérience, toutes leurs qualités, leurs qualités d'hommes. Ils connaissent le chemin (vers le haut de tableau et la Ligue 1). On a essayé de trouver l'amalgame et ils vont amener nos jeunes poussent de la meilleure des manières. L'une des bases de notre projet est aussi d'avoir _des joueurs très motivés à l'idée de nous rejoindre et qui amènent leur enthousiasme, leur envie, leur passion_."

Ce recrutement précis, composé que de premiers choix ("des dossiers suivis pour certains depuis deux ou trois mois" dixit Cédric Daury), a coûté entre 1,5 et 2 millions d'euros à l'AJA, qui a vendu (Ndicka, Ayé, Konaté) pour environs 7 millions d'euros (plus des bonus encore impossibles à quantifier).

Un marché qui rend "fier" Cédric Daury. le directeur sportif le dis "de façon très humble car maintenant la route est longue (sourire). Le championnat commence tout juste, on est plongé dans le combat de cette Ligue 2 avec l'envie d'obtenir les meilleurs résultats avec beaucoup d'ambitions."

*S'il parvient à se libérer de sa dernière année de contrat avec Lille, Vincent Enyeama sera donc libre et pourra même signer à l'AJA même après la fermeture du marché estival des transferts ce vendredi soir à minuit.