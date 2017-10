Stade Bleu : Michel Platini, Alain Giresse, Marius Trésor et Dominique Rocheteau invités pour la 300e émission

Pour la 300e de l'émission de Stade Bleu, Jacques Vendroux, patron des sports de Radio France, reçoit ce dimanche quatre légendes du football : Michel Platini, Dominique Rocheteau, Alain Giresse et Marius Trésor. Ensemble, ils évoquent les grands moments de leurs carrières.

300 émissions ! 300 invités prestigieux qui se sont succédés chaque dimanche depuis le 6 septembre 2009 au micro de Jacques Vendroux pour parler sport. Christian Karembeu, qui fut le premier, mais aussi Teddy Riner, Didier Deschamps, Laura Flessel... ou encore Emmanuel Macron et les différents candidats à l'élection présidentielle 2017 pour présenter leurs projets en matière de sport.

Pour cette émission anniversaire, à découvrir le dimanche 8 octobre à partir de 19h, Jacques Vendroux, amoureux transi de football, a réuni 4 légendes du ballon rond. Quatre joueurs exceptionnels qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France et fait les beaux jours de leurs clubs respectifs.

(Défenseur - 1969-1984 / AC Ajaccio, Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux / 65 sélections, 4 buts) Alain Giresse (Milieu de terrain - 1970-1988 / Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille / 47 sélections, 6 buts)

Avec eux, le patron des sports de Radio France replonge dans les grands moments de leurs carrières et sur les matchs clés de l'équipe de France lors des Coupes du Monde 1978 ou 1982 et cette rencontre tragique et malheureusement inoubliable face à l'Allemagne (3-3 puis défaite 5-4 pendant les tirs aux buts). Malgré quelques stigmates laissés par ce match, les 4 anciens internationaux parviennent à en sourire.

Près d'une heure d'entretien et de souvenirs donc, à découvrir en intégralité et en vidéo, dès le dimanche 8 octobre à 19h, sur l'antenne de France Bleu et sur francebleu.fr.