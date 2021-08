Stade Brestois 29 - Stade Rennais : Flavien Tait, leader malgré lui ?

Le Stade Rennais se déplace à Brest ce dimanche (15h) pour son premier derby de la saison (J2) en Ligue 1. Dans les rangs rennais, au sein d'un milieu toujours "un peu limité en nombre" comme le qualifie Bruno Genesio, Flavien Tait sera l'un des leaders du collectif rouge et noir. Après un début d'histoire à Rennes compliqué, le milieu relayeur s'est imposé comme l'un des hommes de base de l'ancien coach de l'OL depuis ses débuts sur le banc en mars dernier.

Leader technique plus que verbal

Dans un entretien accordé à France Bleu Armorique avant le début de saison, Florian Maurice disait attendre de Flavien Tait, entre autres joueurs, un leadership plus affirmé que la saison dernière. "Je préfère être un cadre sur le terrain, confesse le milieu de terrain. Le fait que je donne tout sur le terrain, c'est comme ça que je veux emmener mes coéquipiers, pas forcément par la parole. Pour ça, il y a des joueurs plus expérimentés que moi pour le faire."

Et pourtant, à ce jour, seuls trois joueurs (Romain Salin, Jonas Martin et Hamari Traoré) sont plus âgés que Flavien Tait dans l'effectif rennais. L'ancien joueur d'Angers préfère sourire de la jeunesse de ses camarades de jeu : "On se sent vieux (rires) ! Il y a quand même des joueurs qui ont pas mal de matchs en professionnel, il y a aussi beaucoup de jeunes qui commencent, donc on essaie de leur donner des conseils, sur ce qu'on a pu vivre quand on était jeunes. On se doit de les accompagner, après s'ils sont là c'est qu'ils ont la qualité. Il faut surtout les accompagner dans le travail."

Un des hommes de base de Bruno Genesio

Face à Brest, Flavien Tait devrait démarrer son onzième match officiel en rouge et noir sous les ordres de Bruno Genesio. Il n'a goûté au banc qu'à une seule reprise* avec l'ancien Lyonnais : c'était à Marseille, lors de la prise de fonction du technicien rennais en mars dernier. Il est à ce titre l'un des joueurs les plus utilisés par Bruno Genesio, au même titre qu'Alfred Gomis, Nayef Aguerd, Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud ou encore Martin Terrier.

En 26 matchs disputés toutes compétitions confondues l'an dernier, dont 16 en tant que titulaire, Flavien Tait a inscrit un but et délivré trois passes décisives l'an dernier. Le milieu sait qu'il doit encore s'améliorer sur le plan statistique : "Forcément, être plus décisif, c'est le plus important. (...) Il faut être très bon dans le contenu, et les buts et les passes viendront naturellement. J'ai mis deux buts en préparation donc c'est bien, je suis dans la continuité de cette préparation et de ma fin de saison, je dois continuer dans ce sens."

A l'heure où des médias croates et français (RMC, Le Parisien) relatent un intérêt du club pour le milieu de terrain croate Lovro Majer, au profil similaire à celui de Tait, le joueur de 28 ans tentera d'affirmer son nouveau statut de leader dès ce dimanche à Brest.

* Flavien Tait était suspendu lors de la 38e journée de championnat face à Nîmes la saison dernière.